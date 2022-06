La Bourse de Casablanca boucle ses échanges en territoire positif

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges en territoire positif, ce lundi, son indice de référence, le MASI, prenant 0,44% à 12.665,15 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,47%, à 1.023,23 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a avancé de 0,65%, à 948,49 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid et le FTSE CSE Morocco 15 ont progressé respectivement de 0,49% à 10.690,40 pts et de 0,73% à 11.841,22 pts.

Le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels s’est offert la plus forte hausse (+3,52%), particulièrement suite à la bonne tenue de Stroc Industrie (+3,04%) et de Delattre Levivier Maroc (+3,99%), suivi du secteur de la participation et promotion immobilières (+2,17%) et de celui des mines (+1,5%).

A l’opposé, l’indice du transport a accusé la baisse la plus forte (-4,89%), notamment à cause de la mauvaise performance de Ctm (-5,12%).

De son côté, l’indice des loisirs et hôtels a reculé de 1,69%, suivi de l’indice de la sylviculture et papier (-1,24%).

Le volume global des échanges a porté sur 54,27 millions de dirhams (MDH) réalisés entièrement sur le marché Central (Actions). Quant aux valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a apporté plus de 18,31 MDH, Mutandis Sca plus de 12,33 MDH et Cosumar plus de 6,35 MDH. Au volet de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 662,07 milliards de dirhams.

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses ont été affichées par Smi (+4,68% à 1.699 dirhams (DH)), Douja Prom Addoha (+4,12% à 8,85 DH), Delattre Levivier Maroc (+3,99% à 61 DH), Saham Assurance (+3,63% à 1.429 DH) et Aluminium du Maroc (+3,08% à 1.639 DH).

En revanche, Cartier Saada (-5,66% à 27,17 DH), Ctm (-5,12% à 635,1 DH) et Agma (-3,81% à 5.001 DH) ont enregistré les plus fortes baisses. Ils ont été suivis par Sonasid (-1,91% à 816,1 DH) et Afma (-1,76% à 1.337 DH).

