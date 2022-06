La Bourse de Casablanca boucle ses échanges en territoire négatif

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges en territoire négatif, ce vendredi, son principal indice, le Masi, perdant 0,37% à 12.564,76 points (pts).

Au terme d’une séance dans le rouge, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a reculé, pour sa part, de 0,23% à 1.017,02 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables a lâché, quant à lui, 0,53% à 943,62 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 0,26% à 11.730,82 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid a diminué de 0,22% à 10.620,27 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des « Ingénieries et biens d’équipement industriels » a accusé la plus forte baisse (-4,31%), sous le coup de la mauvaise tenue de ses deux valeurs Delattre Levivier Maroc (-5,99%) et Stroc Industrie (-2,5%).

La Cote a été pénalisée, également, par la contre-performance des indices sectoriels de la « Sylviculture et papier » (-2,97%) des « Assurances » (-2,71%).

Du côté des gagnants, le secteur des « Matériels, logiciels et services informatiques » (+1,52%) s’est offert la plus forte hausse, suivi du secteur des « Loisirs et hôtels » et de celui du « Pétrole et gaz » qui ont progressé de 0,42%, chacun.

Le volume global des échanges a porté sur plus de 137,64 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché Central (Actions).

Du côté des valeurs les plus actives, Label Vie a drainé 29,68 MDH, Lafargeholcim Maroc 17,4 MDH et Disway 13,37 MDH. La capitalisation boursière s’est établie, de son côté, à près de 657,04 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-5,99% à 58,1 dirhams (DH)), Wafa Assurance (-5,35% à 4.070 DH), Bmci (-5,26% à 468 DH), Auto Hall (-3,93% à 81,8 DH) et Promopharm S.A. (-3,83% à 978 DH).

À l’opposé, Colorado (+3,7% à 64,5 DH), Ib Maroc.Com (+3,12% à 34 DH), Afric Industries (+3,02% à 375 DH), Disway (+1,95% à 890 DH) et Afma (+1,93% à 1.370 DH) ont affiché les meilleures performances.