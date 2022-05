La Bourse de Casablanca boucle ses échanges en bonne mine

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges, ce jeudi, en bonne mine, son indice phare, le MASI, progressant de 0,14% à 12.411,5 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est hissé de 0,17% à 1.003,42 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est apprécié de 0,19% à 933,89 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a progressé de 0,09% à 11.540,67 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a avancé de 0,1% à 10.472,11 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la participation et promotion immobilières a enregistré la plus forte hausse (+2,03%), la performance de Douja Prom Addoha (+5,41%), ayant compensé les pertes d’Alliances (-2,45%) et de Res Dar Saada (-0,49%).

La cote a été également confortée par la bonne tenue de l’indice de l’Industrie pharmaceutique (+1,92%) et celui des ingénieries et biens d’équipement industriels (+0,87%).

En revanche, l’indice de la sylviculture et papier a accusé la baisse la plus forte (-3,13%), suivi par l’indice du pétrole et gaz (-0,65%) et celui des loisirs et hôtels (-0,37%).

Le volume global des échanges a porté sur 39,87 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché Central (Actions). BCP a été l’instrument le plus actif avec un flux transactionnel de 10,38 MDH, devant BMCI (9,34 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (4,33 MDH). La capitalisation boursière, quant à elle, a dépassé les 648,67 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses ont été affichées par Douja Prom Addoha (+5,41% à 7,8 dirhams (DH)), Delattre Levivier Maroc (+3,26% à 61,44 DH), Réalisations Mécaniques (+3,07% à 139,15 DH), BMCI (+2,17% à 470 MDH) et Sothema (+2,12% à 1.400 DH).

À l’opposé, Jet Contractors (-5,99% à 186,05 DH), Med Paper (-3,13% à 22,26 DH), Cartier Saada (-2,96% à 27,17 DH), Alliances (-2,45% à 67,8 DH) et TotalEnergie Marketing Maroc (-1,76% à 1.670 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

AK