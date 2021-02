La Bourse de Casablanca boucle la semaine en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif ce vendredi, affaiblie par la mauvaise tenue notamment des secteurs « Bâtiment et matériaux de construction », « Agroalimentaire/Production » et « Télécommunications ».

Au terme de cette journée, le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a lâché 0,42% à 941,86 points, et le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,31% à 11.556,59 points. Le Madex a abandonné, de son côté, 0,32% à 9.417,65 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 0,32% à 10.573,34 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 0,36% à 9.924,98 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a cédé, pour sa part, 0,31% pour s’établir à 883,39 points.

Aux valeurs, cinq secteurs des 24 représentés à la cote ont affiché des évolutions négatives. L’indice du « Bâtiment et matériaux de construction » a accusé la plus forte baisse (-1,44%), pénalisé par LafargeHolcim Maroc (-1,81%), Sonasid (-1,28%), Ciments du Maroc (-1,07%) et Colorado (-0,21%).

Le secteur « Agroalimentaire/Production » a abandonné 1,25%, suite aux replis de Lesieur Cristal (-2,83%) et Cosumar (-1,49%). En revanche, Mutandis SCA et Cartier Saada ont enregistré des hausses respectives de 0,92% et 0,27%.

A la baisse également, le secteur des « Télécommunications », représenté par Itissalat Al Maghrib, a cédé 0,69%, tandis que ceux du « Pétrole et Gaz » et des « Services de Transport » ont reculé respectivement de 0,55% et 0,47%.

A l’opposé, le secteur des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » a avancé de 1,52%, suivi de celui des « Matériels, logiciels et services informatiques » (+0,63%) et de la « Participation et promotion immobilières » (+0,58%).

Le secteur bancaire (+0,26%) a profité de la bonne tenue de la BMCI (+3,94%), d’Attijariwafa Bank (+0,33%) et de la BCP (+0,04%). Bank Of Africa a abandonné 0,22%, tandis que CIH et CDM sont restés inchangés.

Le volume global des échanges de titres s’est établi à plus de 90,25 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central et dominé par les transactions portant sur HPS (22,71 MDH), Itissalat Al Maghrib (16,06 MDH), BCP (11,38 MDH) et Mutandis SCA (7,57 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à 597,42 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+3,95%), BMCI (+3,94%), Jet Contractors (+2,91%), Réalisations mécaniques (+1,98%) et Zellidja S.A (+1,85%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Lesieur Cristal (-2,83%), Involys (-1,96%), LafargeHolcim Maroc (-1,81%), Fenie Brossette (-1,64%) et Cosumar (-1,49%).

M.S. (avec MAP)