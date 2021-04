La Bourse de Casablanca boucle la semaine dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de vendredi en légère progression, grâce à la bonne orientation, notamment, des indices sectoriels « Services aux collectivités », « Sociétés de portefeuilles-Holdings » et « Pétrole et Gaz ».

A la cloche finale, l’indice principal de la cote casablancaise, Masi, a avancé de 0,10%, dépassant ainsi la barre des 11.800 points à 11.811,23 points et le MSI20 a pris 0,05% à 963,73 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé également de 0,10% à 9.602,67 points.

Les indices internationaux ont terminé en ordre dispersé. Le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 0,09% à 10.889,36 points alors que le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,04% à 10.085,90 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a progressé, pour sa part, de 0,07% à 897,75 points.

Au terme de cette séance, 12 secteurs ont clôturé dans le vert, contre 9 en baisse, tandis que les secteurs « Transport », « Équipements Électroniques et Électriques » et « Industrie pharmaceutique » n’ont affiché aucune tendance.

Au niveau sectoriel, l’indice « Sociétés de portefeuilles-Holdings » (+1,96%) a fini en tête du classement, porté par la progression de Delta Holding (+1,97%).

Tiré par son unique titre Lydec, le secteur des « Services aux collectivités » a affiché la meilleure performance de la journée (+3,99%). L’indice des « Sociétés de Portefeuilles-Holdings » a pris 1,96%, boosté par Delta Holdig (+1,97%). De même, le secteur du « Pétrole et Gaz » a avancé de 1,52% et celui de la « Chimie » +1,27%.

A la hausse également, le secteur des « Distributeurs » a affiché une hausse de 0,42%, des « Télécommunications » 0,36% et « Banques » 0,09%. A l’inverse, le secteur des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » a accusé le plus fort repli sectoriel (-2,5%), alors que le secteur « Société de financement et autres activités financières » a limité ses pertes à -1,56%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 355,42 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. Par valeur, LafargeHolcim a drainé 223,1 MDH, Attijariwafa bank 22,75 MDH, Itissalat Al-Maghrib 17,53 MDH et Cosumar 13,64 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 611,04 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Fenie Brossette (+3,99%), Lydec (+3,99%), Afriquia Gaz (+2,76%), Auto Hall (+2,74%) et Lesieur Cristal (+2,21%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Eqdom (-3,97%), M2M Group (-3,90%), Stroc Industrie (-2,83%), Delattre Levier Maroc (-2,27%) et Res Dar Saada (-1,96%).

S.L. (avec MAP)