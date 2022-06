La Bourse de Casablanca boucle la semaine dans le rouge

La Bourse de Casablanca a bouclé la semaine dans le rouge, l’indice de toutes les valeurs, le MASI, reculant de 1,42%, à 12.083,57 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’étant déprécié de 1,38%, à 975,38 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a lâché 1,7%, à 907,95 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est replié de 0,94%, à 10.250,07 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a perdu 0,84%, à 11.291,73 pts.

Le secteur des distributeurs a accusé la baisse la plus forte (-4,27%), suivi du secteur pharmaceutique (-4,07%), du secteur des assurances (-3,42%), du secteur des loisirs et hôtels (-3,25%), et celui de l’électricité (-3,08%).

A l’inverse, les secteurs « Matériels, logiciels et services informatiques » (+4,13%), « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » (+3%) et « Transport » (+1,28%), ont enregistré les plus fortes hausses. Le volume global des échanges a porté sur 161,99 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Par valeurs, Itissalat Al-Maghrib a drainé 26,56 MDH, Attijariwafa Bank 19,2 MDH, BCP 14,95 MDH, Lafargeholcim Maroc 13,59 MDH et Hps 11,84 MDH. La capitalisation boursière s’est établie, de son côté, à près de 632,78 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Smi, Wafa Assurance, Colorado et Mutandis Sca ont réalisé les plus fortes baisses, avec respectivement -5,54% à 1.450 dirhams (DH), -5,44% à 4 DH, -4,92% à 58 DH et -4,59% à 208 DH. Ils ont été suivis par Auto Hall (+5,87% à 81 DH).

En revanche, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Hps (+5,98% à 5.882 MDH), Delattre Levivier Maroc (+5,96% à 59,43 DH), Bmci (+4,35% à 480 DH), Zellidja S.A (+3,99% à 83,07 DH) et Dari Couspate (+3,13% à 4.950 DH).