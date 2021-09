La Bourse de Casablanca achève août en hausse

La Bourse de Casablanca a achevé le mois de août en territoire positif, portée, notamment, par les performances des secteurs « Participation et promotion immobilières », « Sylviculture et Papier » et « Industrie pharmaceutique ».

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé de 3,17% à 12.694,16 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) de 3,14% à 1.036,67 points. Ces deux indices ont ainsi porté leurs performances annuelles à respectivement +12,46% et +12,1%.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 3,20% à 10.314,58 points (+12,24% en YTD), alors que l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance « Casablanca ESG 10 » s’est bonifié de 3,54% à 954,12 points (+10,7%).

Au terme de cette période, la Bourse a vu 17 indices sectoriels finir sur une note positive, contre 6 en baisse, tandis que le secteur des « Services aux collectivités » n’a affiché aucune variation. Le secteur de l’immobilier a réalisé la meilleure performance sectorielle du mois (+24,24%), boosté par Douja Prom Addoha (+30,67%), Alliances (+20,5%) et Res Dar Saada (+3,37%). Porté par son unique titre Med Paper, l’indice de la « Sylviculture et Papier » a affiché la seconde meilleure hausse de la période (+21,68%), suivi de celui de « l’Industrie pharmaceutique » (+12%) et de celui de l' »ingénierie et Biens d’équipement industriels » (+7,4%).

En revanche, le secteur de l' »Électricité », représenté par Taqa Morocco, a lâché 3,60% et celui des Loisirs et Hôtels a abandonné 2,56%, sous l’effet de la mauvaise tenue de Risma.

Le secteur de la « Chimie » a affiché également grise mine (-2,24%), au même titre que celui de « Société de financement et autres activités de financement » (-1,6%) et celui des « Assurances » (-0,28%).

S’agissant de la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée, au terme du mois de août, à 653,22 milliards de dirhams (MMDH).

Le volume global des échanges s’est établi, quant à lui, à 2,52 MMDH, contre 9,36 MMDH un mois auparavant. Par valeurs, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif du mois avec 286,53 millions de dirhams (MDH), suivi de Itissalat Al-Maghrib avec 150,62 MDH et LafargeHolcim Maroc avec 124,96 MDH.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Douja Prom Addoha (+30,67%), Med Paper (+21,67%) et Alliances (+20,50%).

Les plus lourdes baisses ont été accusées par Fenie Brossette (-8,57%), Zellidja S.A (-5,39%) et Dari Couspate (-3,94%).

S.L. (avec MAP)