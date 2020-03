La Bourse de Casablanca a un nouveau DG

Tarik Senhaji a été nommé Directeur général de la Bourse de Casablanca, succédant à Karim Hajji qui a fait valoir ses droits à la retraite.

La prise de fonction du nouveau Directeur général sera effective à partir du 2 avril 2020, indique un communiqué de la Bourse, notant que Senhaji a été nommé à l’unanimité par le Conseil d’Administration de la Bourse et dans le respect des disposition légales et réglementaires.

Diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris et de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE) à Paris, Senhaji a commencé sa carrière en tant que responsable financier à la Société Financière Internationale (Groupe de la Banque mondiale) à Washington DC, ajoute la même source.

Il a ensuite occupé à Londres, divers postes de direction, liés aux marchés de capitaux, chez Société Générale, Dresdner Kleinwort Benson, Calyon CIB et Natixis CIB.

Senhaji a accumulé plus de 23 ans d’expérience dans le secteur financier sur les marchés marocains et internationaux. Avant cette nomination, il a été directeur général d’Ithmar Capital, le fonds souverain d’investissement stratégique, et président de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique.

Le Conseil d’Administration a par ailleurs tenu à saluer l’action de Hajji à la tête de la Bourse de Casablanca pendant près de 11 ans, soulignant son engagement sans faille, son rôle dans la transformation du marché boursier marocain et sa contribution au rayonnement de la place.

M.S. (avec MAP)