La Bourse de Casablanca a clôturé en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de ce mercredi en hausse, son indice principal, le Masi, prenant 1,54%, à 12.866,13 points (pts).

Au terme d’une séance dans le vert, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est apprécié, pour sa part, de 1,78%, à 1.041,22 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est envolé, quant à lui, de 2,18%, à 968,15 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, se sont élevés de respectivement 1,58%, à 10.785,31 pts et 1,82%, à 11.885,49 pts.

Aux valeurs, le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels s’est offert la plus forte hausse (+5,86%), devant ceux de la sylviculture et papier (+4,61%), et du transport (+4,45%).

A la hausse également, l’indice de l’industrie pharmaceutique a pris 4,39%, celui du bâtiment et matériaux de construction a gagné 3,36% et celui mines 3,24% A l’inverse, l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings a accusé la baisse la plus forte (-0,72%), suivi de l’indice de la chimie (-0,59%), et de l’indice des assurances (-0,11%).

Le volume global des échanges a atteint près de 121,05 millions de dirhams (MDH), dont 103,07 MDH réalisés sur le marché central (actions) et 17,98 MDH volume transferts.

En ce qui concerne les valeurs les plus actives, Douja Prom Addoha a drainé 15,03 MDH, Attijariwafa Bank 11,46 MDH et Itissalat Al-Maghrib 8,41 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à plus de 670,09 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes hausses ont été réalisées par Alliances (+5,99% à 51,69 DH), Stroc Industrie (+5,98% à 43,41 DH), Res Dar Saada (+5,98% à 27,28 DH), Jet Contractors (+5,97% à 206,65 DH) et Delattre Levivier Maroc (+5,72% à 57,1 DH).

En revanche, Réalisations Mécaniques (-3,97% à 139,25 DH), Lesieur Cristal (-3,23% à 180 DH), Delta Holding (-0,73% à 31,45 DH), Atlantasanad (-0,72% à 131,05 DH) et la Snep (-0,65% à 770 DH) ont accusé les plus fortes baisses.