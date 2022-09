La Bourse de Casablanca clôture en hausse ce mardi

La Bourse de Casablanca a clôturé en hausse ce mardi, son indice phare, le MASI, ayant gagné 0,12%, à 12.147,77 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a enregistré un léger accroissement de 0,1%, à 981,47 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a avancé de 0,13%, à 906,81.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ainsi que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, se sont stabilisés respectivement autour de (-0,02%), à 11.214,23 pts et (+0,01%) à 10.206,52 pts.

À la cloche finale, 9 secteurs ont été en hausse contre 11 en baisse et 3 ont été stables.

Le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels s’est offert la plus forte hausse (+4,05%). De son côté, le secteur des assurances s’est élevé de +1,65%. À la hausse également, le secteur de l’agroalimentaire/production s’est renforcé de +0,73%.

En revanche, l’indice de la sylviculture et papier a accusé la baisse la plus forte (-3,13%), suivi de l’indice de la société de financement et autres activités financières (-2,11%), et l’indice du pétrole et gaz (-1,16%).

Le volume global des échanges a porté sur 66,59 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (18,66 MDH), Taqa Morocco (11,23 MDH) et Bcp (6,97 MDH). Au volet de la capitalisation boursière, elle a porté sur près de 630,09 milliards de dirhams.

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses ont été affichées par Delattre Levivier Maroc (+6% à 63,61 dirhams (DH)), Lesieur Cristal (+5,99% à 246,95 DH), Sanlam Maroc (+4,35% à 1.270 DH), Microdata (+4,34% à 526,9 DH) et Timar (+3,99% à 174,7 DH).

À l’opposé, Eqdom (-5,83% à 1.130 DH), Smi (-4,4% à 1.433 DH), S. M Monétique (-3,41% à 198 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (-3,4% à 1.565 DH) et Med Paper (-3,13% à 31 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.