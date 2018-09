La BMCI signe un partenariat avec la BERD

La BMCI a signé le 18 septembre 2018, un contrat de partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour le programme WIB (Women in Business).

Dans le cadre de son partenariat avec la BERD, la BMCI participe au soutien des projets du programme : Women in Business.

Women in Business est un programme d’offre de financement et d’assistance technique dédié aux petites et moyennes entreprises marocaines dirigées par des femmes. Elles pourront bénéficier d’actions de formations pointues et opérationnelles touchant aux domaines liés au développement de leur business : conseil, gestion financière, marketing, développement à l’international, stratégie digitale et mentoring, leur permettant de bien gérer leur entreprise et de surmonter les difficultés qui pourraient entraver leur développement.

La BERD a déjà déployé le programme ‘Women in Business’ dans 17 pays, en partenariat avec plus de 30 banques locales. L’approche du programme repose sur l’amélioration de l’accès au financement et au savoir-faire pour les femmes dirigeant des PMEs. Un site web, multilingue, dédié audit programme, est accessible depuis l’adresse (http://www.ebrdwomeninbusiness.com/).

En matière de diversité, le Groupe BNP Paribas a participé activement à la mise en place d’un environnement favorable à l’entrepreneuriat féminin en mettant en place des opérations ambitieuses qui visent à consolider et intensifier les différentes initiatives de la banque afin d’aider les femmes à toutes les étapes de la création d’entreprise. En parallèle, la BMCI suit une politique de parité volontariste et engagée, et a pu enregistrer en 2017 un taux de 50% de collaboratrices au sein de la Banque ; dont 39% managers, 35% membres du Comité Exécutif et 21% membres du Conseil de Surveillance.

Idriss Bensmail, Membre du Directoire et Directeur Général Adjoint à la BMCI, souligne que ce partenariat “s’inscrit dans la continuité des actions déjà mises en œuvre par le groupe BNP Paribas, qui est engagé depuis de nombreuses années aux côtés des femmes qui entreprennent en créant ou en développant leur activité”.

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD – www.ebrd.com) a été fondée en 1991 pour instaurer, après la chute du mur de Berlin, une ère nouvelle en Europe centrale et orientale. La BERD a pour vocation de “favoriser la transition vers des économies de marché” et de “promouvoir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise”. Ses activités sont régies par un ensemble de normes rigoureusement définies, tandis que la banque cherche à mettre en place de saines conditions d’investissement et à encourager un développement solide et durable aux répercussions environnementales et sociales positives. La BERD est détenue par 65 pays, l’Union Européenne et la Banque Européenne d’Investissement.