La BMCI s’engage dans le programme « 1MillionHours2Help »

#1MillionHours2Help est un programme de mécénat de compétences, lancé par le groupe BNP Paribas, ayant pour objectif de permettre aux collaborateurs de contribuer sur leur temps de travail dans du mécénat.

Le groupe a pour ambition d’atteindre collectivement 1 million d’heures de bénévolat d’entreprise rémunérées d’ici fin 2021 et effectuées par les collaborateurs BNP Paribas dans le monde, soit l’équivalent d’un peu plus d’une demi-journée d’heures solidaires payées par collaborateur et par an.

La BMCI s’inscrit dans cette lignée et s’engage à offrir, sur leurs horaires de travail, des heures de mécénat à l’ensemble de ses collaborateurs afin de renforcer leurs initiatives de bénévolat de compétences en collaboration avec un réseau de partenaires associatifs agissant dans les secteurs de :

– L’Economie Sociale et Solidaire : liés à l’entrepreneuriat social, féminin et/ou à la microfinance ;

– L’Education : pour l’acculturation à l’entrepreneuriat ou le tutorat d’étudiants.

– La Solidarité : en lien avec le programme Help2Help ou avec les partenaires de la Fondation BMCI.

Pour Karima Benabderrazik, Directrice de la communication et de l’engagement de la BMCI : Cette initiative s’inscrit au cœur de notre stratégie d’engagement Positive Banking, et dans la continuité de notre volonté de contribuer au développement durable et responsable au Maroc. Le programme 1MillionHours2Help offre l’opportunité aux collaborateurs de la BMCI, sur la base du volontariat, de soutenir une association partenaire de la BMCI, ou d’effectuer leurs heures de mécénat de compétences auprès de l’association/organisme à but non lucratif de leur choix.Le lancement du programme #1MillionHours2Help vient dans le cadre de la 7ème édition de la Semaine du Développement Durable, organisée par la BMCI pour ses collaborateurs. C’est un événement créé en appui de la charte de l’ONU, signée en 2015 par la Banque, autour des 17 objectifs du Développement Durable, qui inspirent très largement les engagements du Groupe BNP Paribas et de la BMCI.