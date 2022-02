La BMCI lance un nouveau cycle de webinaires

La BMCI se rapproche davantage de ses clients et prospects et lance son cycle de webinaires dédiés aux activités de salle des marchés et du marché des capitaux.

Dans le cadre de son nouveau cycle de webinaires dédiés aux activités de la Salle des Marchés, la BMCI a tenu sa première rencontre virtuelle autour de la thématique des risques et opportunités des marchés financiers pour l’année 2022.

Dans un contexte financier très dynamique, avec les premières hausses de taux attendues aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe, la Salle des Marchés de la BMCI s’associe aux économistes du Groupe BNP Paribas pour analyser et anticiper les risques et les opportunités de ce nouveau cycle économique.

Cette rencontre a porté sur l’analyse de l’environnement économique international à travers la dynamique des indicateurs macroéconomique (inflation, croissance, trade, etc.), notamment en terme de reprise post-Covid. La transition des références « IBOR » a aussi été évoquée.

Sur une échelle plus locale, ce webinaire a été l’occasion de mettre l’accent sur les perspectives économiques au Maroc pour l’année 2022, à travers une étude approfondie de sa croissance comparée à celle de la région MENA, sa politique monétaire et son organisation des finances publiques, incluant ainsi une partie dédiée à l’analyse des risques et des défis. Cette conférence a également été l’occasion de faire le point sur le marché des changes et l’évolution du MAD.

A cette occasion, les équipes de la Salles des Marchés de la BMCI ont également pu présenter l’ensemble des offres qui couvrent les activités en lien avec les marchés de capitaux au niveau national et international.

Pour Pierre Fonteneau, responsable de la salle des marchés de la BMCI: « Il est très important pour nos clients de pouvoir appréhender au mieux les problématiques liées aux évolutions des marchés financiers en 2022. Notre webinaire leur a permis de disposer de toutes les clefs afin de pouvoir construire au mieux leur stratégie financière de cette année. ».