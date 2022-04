La BMCI devient la première banque marocaine à lancer sa carte Visa Biométrique sans contact

La BMCI lance sa nouvelle solution innovante de paiement, la carte Visa Biométrique, mettant ainsi pour la première fois au Maroc un nouveau mode de paiement plus rapide et sécurisé à la disposition de ses clients.

Dans le cadre de ses activités de lancement de nouveaux produits innovants, la BMCI continue à placer la sécurité des informations et le confort de ses clients au centre de ses préoccupations, et met à leur disposition sa nouvelle carte Visa Biométrique.

En effet, la carte Visa Biométrique est une carte de débit (paiement et retrait) national et international, adossée au compte en dirhams, et offre également une option de paiement en différé. Elle est dotée d’un capteur d’empreinte digitale intégré, permettant à son détenteur de pouvoir se passer de composer son code PIN lors des paiements sur les Terminaux de Paiement Electroniques. Il suffira de poser le doigt sur la carte au moment de la transaction.

DISPOSITIF :

La carte Visa Biométrique est fournie au client avec une petite boîte noire, appelée « lecteur d’inscription », qui a pour vocation d’alimenter la carte en énergie, afin de permettre l’enregistrement de l’empreinte digitale. Le lecteur d’inscription est fabriqué en plastique recyclé et recyclable et ne reçoit aucune information biométrique de la carte Visa Biométrique. Toutes les données sont capturées et stockées en toute sécurité dans la puce de la carte.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les données biométriques du client détenteur de la carte sont extraites de l’image de son empreinte digitale capturée par le capteur de la carte. Ces données ne représentent que certains points ou aspects particuliers de l’empreinte digitale, codés dans une représentation mathématique. L’image de l’empreinte digitale ne pourra jamais être reconstituée à partir de ces données, car elle n’est que partielle.

Dès lors que ses empreintes sont verrouillées, le porteur de la carte Visa Biométrique pourra utiliser l’une d’entre elles pour effectuer des transactions de paiement sur les terminaux de paiement électroniques au lieu du code PIN. Il suffira de placer le doigt enregistré sur le capteur d’empreinte en insérant la carte dans le TPE après saisie du montant par le commerçant.

Le client détenteur de la carte Visa Biométrique pourra également réaliser des transactions illimitées*, sans contact en étant authentifié efficacement grâce à son empreinte digitale. Il suffira de placer le doigt enregistré sur le capteur d’empreinte en approchant la Carte du TPE (3 à 4 centimètres) après saisie du montant par le commerçant.

Cette nouvelle technologie de moyen de paiement biométrique a pu voir le jour aujourd’hui avec la carte Visa Infinite, et pourra par la suite être déployée sur d’autres gammes de cartes Visa.

Dans le cadre de l’amélioration continue des moyens de paiement et dans un contexte sanitaire qui privilégie les paiements dématérialisés, la BMCI et Visa ont déjà démontré comment la technologie existante peux se faire adapter pour créer de la technologie prêt-à-porter au dernier cri, en lançant le bracelet Woop, offrant ainsi à leurs clients un mode sécurisé de paiement au tour du poignet. Ce bracelet sans contact vise à aider les clients à rester connectés grâce à une puce intégrée, permettant aux utilisateurs de faire les paiements en gardant les mains libres, sans toucher ni carte, ni clavier, ni TPE.