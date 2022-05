La BERD sera à Marrakech, on vous explique pourquoi

A l’occasion de son Assemblée générale, les représentants des 73 pays et actionnaires institutionnels de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) se réunissent, du 10 au 12 mai, à Marrakech.

Ayant pour thème «Relever les défis dans un monde turbulent», les participants se pencheront notamment sur les répercussions de la crise ukrainienne, et sur la situation économique générale avec une inflation en hausse et des préoccupations concernant la sécurité énergétique et alimentaire.

Le Maroc est l’une des plus grandes économies d’Afrique, et un membre fondateur et actionnaire de la BERD, rappelle l’institution basée à Londres. La banque a investi 3,2 milliard d’euros dans le pays depuis qu’elle y a entamé ses activités il y a dix ans.