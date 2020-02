La BERD et Crédit du Maroc s’associent pour booster l’économie verte au Maroc

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) accorde un prêt de 20 millions d’euros au Crédit du Maroc dans le cadre du programme « Chaîne de Valeur verte ». Ce programme vise à soutenir des investissements verts portés par des PMEs participant à certaines chaînes de valeurs et/ou écosystèmes.

Cette ligne s’inscrit dans la stratégie du Royaume en faveur du développement des PME /PMI et du financement vert. En adhérant à cette ligne, le Crédit du Maroc cherche à développer et à fournir à ses clients, éligibles, une solution de financement de l’économie verte.

Les PMEs éligibles bénéficieront d’un accompagnement attractif leur permettant d’investir dans des solutions vertes

Les PMEs éligibles à ce programme bénéficieront d’un accompagnement attractif comprenant un financement, une subvention à l’investissement et une expertise technique permettant de vérifier la viabilité de leur projet.

Le prêt bénéficie du soutien financier de l’Union européenne et du Green Climate Fund et s’inscrit dans le cadre du programme de la BERD destiné à renforcer l’intégration des PMEs dans les chaines de valeurs globales.

L’accord de prêt a été signé le 4 février 2020 par le Directeur général de la BERD en charge des institutions financières, Monsieur Francis Malige et le Président du Directoire du Crédit du Maroc Monsieur Bernard Muselet.

Encourager la transition vers des économies plus vertes constitue l’une des priorités de la BERD. La banque a une expérience avérée et réussie dans la mise en place au Maroc de lignes de crédit destinées à promouvoir l’efficacité énergétique, tel que le Mécanisme de financement en faveur de l’énergie durable (MorSEFF).

Le Crédit du Maroc, à l’instar de sa maison-mère le Groupe Crédit Agricole SA, est résolument engagé dans l’écosystème marocain pour être un opérateur financier solide et responsable au service de ses clients et a pour ambition de devenir un acteur reconnu en matière de responsabilité sociétale et de développement durable. La banque enrichit aujourd’hui son offre de financement des énergies vertes, destinée aux PME et PMI et inscrit cet engagement dans le cadre de son projet d’entreprise à moyen terme.

C’est donc tout naturellement que le Crédit du Maroc signe ce partenariat avec la BERD pour accompagner la transition vers une économie verte soucieuse d’un avenir meilleur.

M.D.