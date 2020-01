La belle histoire de Karima, l’opticienne qui a réalisé son rêve (VIDEO)

C’est l’histoire d’une ambition, d’une réussite. La jeune Karima raconte son challenge en vidéo. Elle a marché sur les pas de son père en choisissant de devenir opticienne, jusqu’au jour où elle a eu à reprendre le fonds de commerce familial. L’envie de redonner un second souffle au projet a été confrontée à la contrainte financière, se rappelle Karima. « Je n’ai pas baissé les bras. Je me suis armée de patience et j’ai avancé pas à pas », déclare la jeune entrepreneure, dans son témoignage.

Karima explique que l’opportunité est venue jusqu’à elle. Aujourd’hui, « mon projet se porte bien et mes clients sont satisfaits », souligne fièrement l’opticienne. « Eqdom m’a soutenue et m’a permis de réaliser le rêve de mon père en assurant la relève », confie-t-elle. C’est d’ailleurs grâce à «Salaf Forsati» que Karima a pu réaliser son rêve. Cette offre a été conçue par Eqdom afin d’accompagner les Très petites entreprises et les artisans dans la concrétisation de leurs projets, par des financements pouvant atteindre les 200.000 DH. Au Maroc, Karima n’est pas la seule à avoir concrétisé son rêve de jeune entrepreneur. Et d’autres suivront.