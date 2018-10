La BCP finalise l’acquisition de la Banque des Mascareignes à Maurice

Le groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP) finalise l’acquisition, auprès du groupe BPCE, de la Banque des Mascareignes à Maurice après l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires.

À cette occasion, une cérémonie officielle a eu lieu, ce mardi 16 octobre, au siège de la Banque des Mascareignes à Ebène (Maurice), en présence de Kamal MOKDAD, Directeur Général du groupe BCP en charge de l’International, et de Abdelwafi ATIF, prochain Directeur Général de la Banque des Mascareignes.

Le groupe BCP est le sixième plus grand groupe bancaire en Afrique par la taille des fonds propres et leader bancaire au Maroc. Il est présent dans 14 pays en Afrique et 14 autres pays dans le reste du monde, notamment en Afrique de l’Ouest sous la marque “Banque Atlantique” et en Europe via sa filiale “Chaabi Bank”.

En tant qu’unique banque de l’Afrique du Nord et de l’Ouest présente à Maurice, la BCP compte accompagner la dynamique d’ouverture vers l’Afrique francophone ainsi que les flux d’investissement en provenance d’Asie, notamment de Chine et d’Inde, vers l’Afrique.

En rejoignant un groupe panafricain de cette envergure, la Banque des Mascareignes s’ouvre à de nouvelles perspectives de développement tout en offrant à ses clients de nombreuses solutions innovantes développées par le groupe BCP notamment dans les domaines de la Monétique et du Trade Finance. Les clients actuels et futurs de la Banque des Mascareignes bénéficieront, à ce titre, des meilleures pratiques bancaires de la BCP et de la garantie d’un groupe solide, disposant auprès des agences de notation les plus prestigieuses (Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s, etc.) du meilleur rating au Maroc et au Maghreb.

Un changement de marque interviendra prochainement pour instaurer une identité commune forte à travers le continent, et porter les valeurs chères au groupe BCP : Proximité, Citoyenneté, Innovation et Performance.