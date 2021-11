La Banque Populaire met à l’honneur El Bakkali

Dans la continuité de son engagement citoyen, la Banque Populaire lance une nouvelle campagne de communication mettant à l’honneur le champion olympique Soufiane El Bakkali.

Cette nouvelle campagne reprend la signature de la Banque, Grandir. Ensemble, qui porte en son sein les quatre valeurs fondamentales guidant ses décisions et ses actions au quotidien: la Proximité, la Performance, la Citoyenneté et l’Innovation.

Soufiane el Bakkali, athlète marocain et fierté nationale, incarne parfaitement ces valeurs.

Ce champion est un remarquable exemple de réussite et de mérite. Son abnégation, sa discipline lui ont permis de réaliser des performances exceptionnelles, et ainsi de se hisser au sommet du monde sportif. A travers ses réalisations, Soufiane a fait et continue de faire rayonner le Maroc au niveau international. C’est là une belle expression de citoyenneté et d’attachement à notre pays, qui est représenté de la plus belle des manières. Avec tout cela, il est demeuré humble et accessible. Une proximité qu’il continue de cultiver avec ses fans et ses supporters.

Cette nouvelle collaboration s’inscrit dans la continuité du partenariat conclu avec l’athlète avant les derniers Jeux Olympiques. «Ce partenariat, que nous avons le plaisir de reconduire aujourd’hui à l’occasion de cette nouvelle campagne, s’inscrit dans le droit fil de notre histoire, de notre mission et de nos ambitions: celles d’évoluer et de grandir avec nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires», explique à cette occasion Asma Lebbar, DGA Marque, Capital Humain & Gouvernance.