La Banque Populaire lance la nouvelle génération de son appli mobile

Dans le cadre de son vaste projet de transformation digitale, la Banque Populaire annonce le lancement de la nouvelle génération de son application Mobile Banking «Pocket Bank».

Cette nouvelle version, répondant aux standards ergonomiques les plus avancés, offre une expérience client inédite, aussi bien pour les services bancaires que para-bancaires, indique la banque dans un communiqué parvenu à Le Site info.

Téléchargeable sur les stores Google play et App Store, la nouvelle version de l’application «Pocket Bank» comporte des innovations majeures et propose à ses usagers une expérience réinventée au travers de fonctionnalités ingénieuses alliant agilité et praticité:

Assistant virtuel « Smart Horse » proposant une aide personnalisée.

Services intuitifs inspirés de l’univers friendly des smartphones (authentification par empreinte digitale ou par reconnaissance faciale, géolocalisation, fonction de partage, …).

Vue à 360° personnalisable à souhait reprenant en synthèse les comptes du client, ses cartes bancaires, son portefeuille titres, ses crédits, ses contrats de bancassurance.

Version trilingue (arabe, français et anglais).

Le lancement de cette nouvelle application s’inscrit dans le cadre de la stratégie digitale du Groupe, qui vise à donner à la proximité, valeur fortement cultivée au sein du réseau Banque Populaire au Maroc et du réseau Banque Atlantique en Afrique subsaharienne, une dimension toute nouvelle. En témoigne le déploiement récent d’« Atlantique Mobile », une application bancaire qui garantit un haut niveau de services aux clients des filiales Banques Atlantique dans la zone UEMOA.

A.K.A.