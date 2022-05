La Banque Populaire lance la 2e édition des Régionales de l’Investissement

Après une première édition qui a tenu toutes ses promesses, la Banque Populaire relance, à partir du mardi 31 mai à Rabat, sa tournée nationale « Les Régionales de l’Investissement ». Ce roadshow, qui s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la stratégie nationale de relance de l’investissement, s’apprête à sillonner l’ensemble des régions du Maroc pour aller à la rencontre des investisseurs dans 11 villes du Royaume: Rabat, Agadir, Oujda, Nador, Tanger, Beni Mellal, Marrakech, Laayoune, Dakhla, Fès et Casablanca.

Pour sa 2ème édition, le Roadshow Les Régionales de l’Investissement apporte un ensemble de nouveautés, tant par les thématiques abordées que par les invités de marque qui viendront enrichir les débats en apportant leurs éclairages et leur expertise.

Le roadshow se déroulera du 31 mai au 9 novembre 2022 avec, pour chaque étape, un focus sur un secteur clé pour l’investissement dans le Royaume. Chacune de ces rencontres sera marquée par la participation d’un invité spécial, qui en donnera le coup d’envoi.

Les rencontres se tiendront en mode hybride, avec des participants présents sur le plateau ainsi qu’en ligne, grâce à une retransmission en direct. Elles seront suivies de workshops thématiques qui permettront aux investisseurs de bénéficier du conseil et de l’accompagnement d’experts du groupe BCP et de ses partenaires publics et privés.

« Les Régionales de l’Investissement, dans leur édition 2021, ont suscité un très fort engouement tant de la part des opérateurs que des partenaires publics et privés. En témoignent le niveau de participation et les volumes importants des intentions d’investissement captées.

L’édition 2022 vient capitaliser sur ces acquis pour apporter encore une fois, aux entreprises dans leurs régions, la plateforme d’information et d’accompagnement à même de leurs permettre de concrétiser leurs projets d’investissements. », a ainsi souligné Jalil Sebti, DG Banque Commerciale au sein du groupe BCP.

En effet, l’édition 2021 du roadshow Les Régionales de l’Investissement a enregistré d’excellents résultats dépassant les attentes.

Ainsi, plus de 500 workshops ont été tenus en marge de l’évènement dans l’ensemble des villes visitées. Plus de 700 intentions d’investissements ont été identifiées, représentant près de 16 milliards de DH, dont 9,3 milliards de DH de besoins de financements. A ce jour, plus de 250 projets ont reçu un accord de la Banque pour plus de 2,3 milliards de DH, ce qui représente 25% des besoins de financement exprimés. Notons que 33 de ces projets (soit 13% de l’ensemble des financements accordés) ont bénéficié de l’offre de financement vert de la Banque Populaire.

Ces réalisations ont pu être enregistrées grâce à l’accompagnement de l’ensemble des entités du groupe BCP ainsi que de près de 70 institutions publiques et privées partenaires, qui n’ont ménagé aucun effort pour soutenir les investisseurs dans les régions.