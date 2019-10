La Banque populaire annonce une bonne progression de son activité bancaire

Le 17 septembre 2019, le Comité Directeur du Crédit Populaire du Maroc et le Conseil d’Administration de la Banque Centrale Populaire, réunis sous la Présidence de Mohamed Karim MOUNIR, ont examiné l’évolution de l’activité et arrêté les comptes au 30 juin 2019.

Au Maroc, la Banque Populaire enregistre une bonne progression de ses activités au titre du premier semestre 2019. L’activité d’intermédiation affiche une évolution positive avec une marge d’intérêt clientèle en hausse de 4,2%, tandis que les revenus des activités de marché croissent de 14%.Les dépôts s’établissent à plus de 242 milliards de dirhams suite à une collecte additionnelle de plus de 4 milliards de dirhams sur le marché des particuliers locaux et Marocains du Monde. Cette dynamique commerciale renouvelée auprès des clients particuliers locaux a permis une progression de 25 pdb de part de marché sur ce segment stratégique.

Par ailleurs, la Banque Populaire réaffirme son engagement pour le financement de l’économie nationale, et porte son total encours de crédits à plus de 221 milliards de dirhams.

La banque enregistre également une hausse de 6,2% de sa marge sur commissions en lien avec l’amélioration significative de l’équipement des clients.

Ces réalisations réaffirment la robustesse de l’activité bancaire au Maroc qui continue de contribuer significativement à la croissance et à la performance du Groupe Banque Centrale Populaire.

Performance soutenue des filiales spécialisées et internationales

Les filiales spécialisées et internationales affichent un PNB en progression de 14% et contribuent à plus de 38% au PNB du Groupe.

Les filiales spécialisées, véritable relais de croissance, enregistrent un PNB en progression de près de 20%, tiré par une bonne dynamique commerciale sur l’ensemble des activités et par la surperformance des filiales Corporate and Investment du Groupe.

Le PNB des filiales en Afrique subsaharienne évolue de 8,3%, lié notamment au dynamisme de l’activité d’intermédiation bancaire des

Banques Atlantique en croissance de +2% sur les dépôts et de +4% sur les crédits.

Le premier semestre 2019 a été marqué par la contribution de la nouvelle filiale BCP Bank Mauritius à l’activité du Groupe. L’implantation du Groupe à Maurice lui permet de se positionner sur les flux d’investissements en provenance d’Asie (Chine, Inde et Japon) vers l’Afrique et de proposer à ses clients une offre de Trade et Commerce international unique à l’échelle du continent. En outre, le Groupe a étendu la solution “Atlantique Mobile” à l’ensemble des pays UEMOA à travers son réseau des Banques Atlantique. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de transformation digitale d’envergure initié par la BCP.

Poursuite d’une politique de provisionnement toujours prudente et amélioration du taux de couverture

Au titre du premier semestre 2019, le Groupe améliore son taux de couverture du risque et renforce sa provision pour risques généraux de plus de 550 millions de dirhams.

Par ailleurs, le coût du risque évolue dans le sillage d’une activité bancaire en croissance.