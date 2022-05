La 7ème édition du Digital Brunch du 17 au 19 mai

Un concept novateur au Maroc

Créé en 2018, le Digital Brunch a pour ambition de créer une plateforme de contenus et d’échanges sur les enjeux et les tendances du marketing et de la communication digitale. Imaginé par le Groupe des agences TNC – thenext.click, Mediamatic & Gear9, l’évènement est conçu pour répondre aux problématiques des professionnels dans ce secteur.

Instauré en rendez-vous trimestriel, le Digital Brunch invite des experts nationaux et internationaux à partager, échanger et construire les stratégies de demain, en marge du processus de transformation digitale des entreprises.

Objectifs et enjeux

En partenariat avec des experts d’envergure internationale, le Digital Brunch a pour mission d’identifier, comprendre et décortiquer l’ensemble des problématiques liées au Marketing, à la communication et au digital.

Le Digital Brunch est aussi une plateforme de rencontres et d’échanges B2B, permettant aux professionnels et aux experts de partager leurs expertises, ainsi que leurs retours d’expérience.

Le Digital Brunch offre à ces participants souvent soumis à un rythme tendu voir frénétique, un espace propice à la réflexion et au recul, tout en privilégiant la convivialité et la détente.

La 7ème édition du Digital Brunch, organisée sous le thème de l’Efficacité Créative, du 17 au 19 Mai 2022.

Le Digital Brunch revient pour une nouvelle édition. Celle-ci vise à créer une plateforme d’échange entre les experts nationaux et internationaux autour de la Creative Effectiveness. Elle fait suite au remarquable succès des précédentes éditions, qui ont rassemblé plus de 20 000 participants et plus de 37 speakers pionniers de l’écosystème.

Cette édition accueillera plusieurs professionnels du secteur, parmi eux :

Georges Mohammed-Chérif, CEO de l’agence BUZZMAN

Fernando Angulo, Senior Market Research Manager chez Semrush

Omar Oualif, Regional Director, Africa chez Salesforce

Richard Turtle, Regional Sales Director, MMEA chez Salesforce

Alicia Lambert, Creative Strategist chez Teads MEA

Radouane Yahia, Deputy MD North & West Africa chez Teads MEA

Hervé Hachem, Head of Entreprise Solutions chez Teads MEA

Maria Ait M'hamed, Présidente de l'Union des Agences Conseil en Communication UACC

Mounia Chkouri, Secrétaire Général de l'UACC

Youssef Cheikhi, Président du Groupement des Annonceurs du Maroc GAM

Jawad Khan, Client Solutions Manager chez TikTok

Client Solutions Manager chez Amine Raihani, Partnerships Manager chez TikTok