La 2ème édition du roadshow Les Régionales de l’Investissement fait escale à Tanger

FOCUS SUR LE SECTEUR DE LA CHIMIE ET LES ENJEUX DE LA DECARBONATION A MARRAKECH

Le roadshow Les Régionales de l’Investissement se poursuit et fait escale, mercredi 28 septembre 2022, à Marrakech. Cette septième étape a réuni de nombreux institutionnels et opérateurs économiques pour discuter des potentialités de la région et des différents dispositifs d’accompagnement mis en place. L’escale de Marrakech a également été l’occasion de mettre en lumière le secteur de la chimie et la parachimie, une des branches industrielles les plus prometteuses de l’économie marocaine.

Avant de présenter les atouts de la région, Ahmed AKHCHICHINE, Vice-Président de la Région Marrakech-Safi, a tenu à souligner l’engagement de la Banque Populaire et son implication dans l’identification des pistes de sorties de crise.

Le tourisme, l’artisanat et l’agriculture, secteur phare de la région de Marrakech-Safi ont été sensiblement secoués par les effets de la crise sanitaire. « Pour y faire face et relancer l’investissement au niveau de la région, nous avons besoin d’un changement de paradigme soutenu par la mobilisation des fonds régionaux, du foncier adapté et du capital humain nécessaire », affirme Ahmed AKHCHICHINE. Avec une assiette foncière de 3.000 ha, la région dispose de toutes les capacités pour encourager et accueillir les initiatives entrepreneuriales. « D’où l’importance également de miser sur un accompagnement personnalisé de chaque projet tout en intégrant les logiques sectorielles et les spécificités de la région », assure le Vice-Président de la Région.

Par la suite, Jalil SEBTI, Directeur Général de la Banque Commerciale a dressé un bilan d’étape axé sur l’écoute et l’accompagnement des porteurs de projets. Cette tournée, qui a été marquée par la présence et l’engagement de 78 partenaires publics et privés, a touché près de 5000 entreprises au niveau national.

« Nous avons également réussi à enrichir notre offre commerciale grâce à la signature de plus de 15 conventions au cours de cette tournée », affirme Jalil SEBTI. Au final, ce sont près de 500 entreprises qui ont pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans le cadre des workshops. La tournée a également permis d’identifier pas moins de 940 projets de TPME, représentant un potentiel d’investissement de près de 20 MMDH. Sur les 12 MMDH de besoins de financement identifiés, plus de 3 MMDH ont déjà été accordés. Une enveloppe d’un montant équivalent est en cours de concrétisation. A noter que 51% des financements octroyés concernent essentiellement les projets industriels.

Quant à la région de Marrakech-Safi, celle-ci se dote d’un des plus importants volumes d’investissement. Sur les 1,4 MMDH de besoins de financement identifiés, 400 MDH ont été accordés.

De son côté, Abdelilah EL OUARDI, Président du Directoire de la Banque Populaire de Marrakech-Béni Mellal, a souligné le fort ancrage régional de la Banque et son engagement permanent auprès de sa clientèle renforçant ainsi sa position de leader en termes de collecte des ressources et d’octroi de crédits. Avec un potentiel d’investissement de plus de 2,3 MMDH, la région de Marrakech-Béni Mellal talonne le Grand-Casablanca, première région en termes de gisement d’investissement.