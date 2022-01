Kitea Kitchen: un nouveau magasin consacré aux cuisines équipées ouvre à Casablanca (VIDÉO)

La chaîne de magasins spécialisés en mobilier et décoration Kitea a ouvert, récemment à Casablanca, un nouveau magasin de sa branche Kitea Kitchen, consacré aux cuisines équipées.

Le Directeur Général de Kitea, Othman Benkirane, a déclaré à Le Site info qu’il s’agit du deuxième magasin de cette branche au Maroc. « L’idée de Kitea Kitchen vient des clients, qui nous demandaient justement de faire également dans la cuisine », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « C’est le fruit de deux ans de travail avec des études de marché pour comprendre le besoin de la clientèle marocaine. On est aujourd’hui ravi de pouvoir leurs proposer des cuisines à tous types de prix, allant de la cuisine classique à la cuisine contemporaine ».

« Nous nous sommes alliés avec les plus grands leaders européens (Français et Allemands), pour pouvoir proposer des cuisines de qualité, avec un maximum de modèles, de finitions et de coloris ».

Le DG ajoute que dans la cadre d’une refonte de l’expérience client, la société a mis en place un logiciel qui permet au consommateur de voir l’intégralité de la conception de sa cuisine en 3D et en réalité augmentée. L’enseigne aux couleurs rouges et blanches a également misé sur l’accompagnement financier des clients, pour permettre à un plus grand nombre de pouvoir s’équiper d’une cuisine Kitea Kitchen.

« D’autres magasins verront le jour à Casablanca, Marrakech, Tanger et Rabat. Sans parler du développement des Kitea Géant qui se fera à Agadir, Dar Bouazza, Zénata et Kénitra, ainsi que deux nouveaux Kitea Géant à Marrakech et Salé », a-t-il également déclaré.

M.F.