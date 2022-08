Kitea est prête pour la rentrée scolaire (PHOTO)

KITEA, leader du mobilier et de la décoration au Maroc, accompagne la rentrée scolaire 2022 avec une toute nouvelle gamme alliant modernité, design et praticité à des prix toujours imbattables.

L’importance de l’environnement dans la réussite de l’enfant n’est plus à démontrer. C’est pourquoi, KITEA propose une nouvelle gamme de mobilier qui les inspireront pour rêver de leur futur et le construire. L’univers est celui de la chambre à coucher et de ses différentes composantes : bureautique pour enfant, armoire, bar à beauté et articles de décoration.

C’est autour d’un concept original « Je veux ma chambre », « Je veux mon bureau », qu’est mise en avant cette nouvelle gamme dans les magasins KITEA du 16 août au 17 octobre 2022.