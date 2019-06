Kia présente sa nouvelle Ceed (VIDEO)

La nouvelle Kia Ceed fait ses débuts, le mois prochain, sur les routes marocaines. La nouvelle Ceed, qui en est désormais à sa troisième génération, a été conçue, développée, mise au point et fabriquée en Europe. Elle renforce la présence de Kia sur le segment C en se dotant de nouvelles technologies innovantes, d’un nouveau design athlétique et d’une conduite gratifiante.

Le nouveau millésime adopte un nouveau patronyme: Ceed au lieu de cee’d. Plus de 640 000 exemplaires du modèle de deuxième génération ont été fabriqués de 2012 à 2018. La nouvelle Ceed de troisième génération devrait représenter une proportion importante des ventes de Kia au Maroc.

À l’instar de ses devancières, elle a été conçue, développée et mise au point à Francfort par les équipes européennes de design, de développement produit et de R&D de Kia. Elle est produite dans l’usine de la marque située à Žilina, en Slovaquie, aux côtés du Kia Sportage.

La Kia Ceed est l’un des piliers de la croissance constante de la marque en Europe depuis plus d’une décennie. Le lancement de la Ceed en 2006 – modèle spécialement créé pour les clients européens – a constitué un tournant dans l’histoire de Kia.

Reposant sur ces bases solides, la nouvelle gamme Ceed affiche un design résolument contemporain et immédiatement reconnaissable, et propose des technologies avancées optimisant le confort, l’agrément et la sécurité. Ses nouvelles motorisations et suspensions rehaussent encore son agrément de conduite, et contribuent à offrir le haut niveau de qualité que les clients sont en droit d’attendre de Kia. Elle est l’une des voitures les plus innovantes de sa catégorie.

Un rôle élargi de la Ceed sur le segment C au Maroc

En 2017, le segment C a représenté 6 % de l’ensemble des ventes de véhicules au Maroc et compte parmi les deux plus grands segments en volume. L’actuelle Ceed a représenté 7 % du total des ventes marocaines de Kia en 2017.

À moyen terme, Kia prévoit une part de marché de 5 % sur ce segment. La famille Ceed continuera donc de soutenir la croissance de la marque Kia dans les années à venir, et de s’afficher comme l’une de nos championnes des ventes.

La Ceed occupe une position unique dans la gamme Kia ; elle est perçue par les clients comme le modèle le plus dynamique et sportif mais aussi comme l’un des plus fiables, des plus pratiques et des plus reconnaissables. Forte d’une gamme élargie, avec l’arrivée des versions GT-Line et Pro Ceed, la berline du segment C de Kia constitue véritablement le “cœur” de notre marque.

Plus de 1,3 million de Ceed ont été produites depuis 2006 par l’usine Kia située à Žilina, en Slovaquie. La version cinq portes constituant la majorité des ventes.

Cinq lignes de finition sur mesure

La nouvelle KIA Ceed se décline en cinq finitions destinées à répondre à toutes les attentes. En plus d’une version de base Motion qui démarre à 205 000 DH (disponible à partir de juillet), deux versions Active et Active BVA à partir de 230 000 DH, renforcent le caractère confortable et premium de la nouvelle KIA Ceed, à travers des finitions en cuir sur différents éléments de l’habitacle.

Deux versions GT Line en BVA et BVM qui démarrent à partir de 265 000 DH, subliment quant à elles l’élégance du modèle avec plus de dynamisme et plus de sportivité.

A.K.A.