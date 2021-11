KIA MAROC s’installe à Dakhla

Kia Maroc affiche son dynamisme en cette fin d’année 2021 et marque la concrétisation de ses ambitions par des volumes de ventes en forte progression (+121 %) et une entrée remarquée dans le top 10 du marché depuis 5 mois. Toujours très active en ce mois de novembre, la marque coréenne a par ailleurs inauguré un nouveau point de vente à Dakhla et a pris part aux festivités de la Marche Verte pour un événement exceptionnel et inédit en partenariat avec l’Ensemble El Akademia.

KIA inaugure une nouvelle succursale à Dakhla

Désormais représenté localement par le Groupe SBAYOU, acteur économique majeur dans la région, KIA Maroc a inauguré le 6 novembre dernier un nouveau flagship flambant neuf à Dakhla. Une date symbolique et historique pour tous les Marocains qui commémorent la Marche Verte. S’étendant sur une surface de 500 m², le nouveau bâtiment abrite les nouveaux modèles de la marque et propose tous les services d’après-vente. Répondant à tous les standards et aux normes KIA, le nouveau showroom témoigne de l’esprit de conquête de la marque coréenne. Preuve de cette volonté, elle ouvrira bientôt, toujours avec le Groupe SBAYOU, un nouveau showroom à Laâyoune, portant ainsi le nombre de points de vente KIA Maroc à 22 à travers le Royaume.

KIA, soutient les jeunes artistes à travers l’événement El Akademia

Cette nouvelle inauguration s’est tenue en marge de l’événement El Akademia Masterclass dont KIA Maroc est le partenaire officiel. Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’édition 2021 qui s’est voulue innovante et porteuse de symboles, s’est tenue à Dakhla du 2 au 7 novembre.

C’est ainsi qu’à l’occasion de la Marche Verte, Dakhla a accueilli sur la place Hassan II un grand concert en plein air qui a su réunir sur une même scène musiciens de la garde royale, de la gendarmerie, des forces armées de l’air, des musiciens civils marocains ainsi que des coachs confirmés venus d’Europe.

Depuis sa création en 2017, El Akademia n’a eu de cesse de promouvoir les jeunes et talentueux jeunes musiciens marocains et favoriser ainsi leur professionnalisation par des échanges musicaux et sociaux des plus constructifs aux côtés de coachs bénévoles chevronnés et incontestés.

Des valeurs humaines et de partage autour d’un projet culturel et artistique de haut niveau, que la marque Kia a souhaité promouvoir en apportant son soutien à l’organisation et à l’association El Akademia, pour le plus grand bonheur du public venu nombreux assister au concert.