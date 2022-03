Kia Maroc présente le nouveau Carnival 2022

Kia Maroc vient de dévoiler officiellement le Carnival dans sa nouvelle version 2022, l’un des véhicules les plus populaires de son segment, arborant un nouveau look, de nouvelles fonctionnalités et des aménagements plus luxueux. Kia Maroc positionne le tout nouveau Carnival comme un monospace futuriste, infiniment évolutif et fonctionnel, pour les conducteurs en quête d’espace mais aussi de conduite sportive et dynamique. Avec une apparence plus robuste, le coréen se démarque des autres monospaces de son segment par son design de SUV, sa panoplie d’équipements hi-tech et son habitacle premium et moderne. Le Kia Carnival arrivera dans les concessions marocaines dès le mois de mars et sera proposé en deux versions (Active+ et Exécutive+) à un prix de départ de 399500 dhs.

Un design avant-gardiste de SUV et beaucoup d’espace à bord

Dans un segment où l’espace intérieur a toujours été l’argument majeur, Kia a voulu innover en y rajoutant beaucoup de style et toute son expérience dans les SUV, en proposant aujourd’hui le tout nouveau Kia Carnival 8 places. C’est ce qu’offre ce monospace familial, à l’allure robuste mais dynamique, aux lignes élancées, modernes et sculptées. Reprenant les nouveaux codes stylistiques de KIA, issus du Seltos, du Sorento ou de la K5, le Carnival montre son appartenance à la marque à travers sa calandre en « nez de tigre », ses feux avant et arrières horizontaux massifs ainsi que son capot surélevé. La présence des barres de toit, des plaques de protection avant et arrières, du chrome tout autour du véhicule, de jantes aluminium 19’’ ainsi que sa garde au sol surélevée, lui confèrent définitivement un style de SUV. Le nouveau Carnival transcende ainsi incontestablement ce segment hautement traditionnel.

Quant à l’espace, il y en a beaucoup dans ce Carnival, grâce à ses dimensions généreuses : 5,15 m de longueur, 2 m de largeur et 1,75 m de hauteur, qui permettent d’avoir un intérieur très spacieux et confortable auquel on accède grâce à de larges portes coulissantes éléctriques. Commercialisé en configuration 8 places, le véhicule offre une habitabilité et une modularité exemplaires, associées à un coffre très spacieux d’une capacité allant jusqu’à 2785 litres grâce aux 2e et 3e rangées de sièges qui sont totalement modulables.

Intérieur luxueux et équipements hi-tech de pointe

A bord de ce nouveau Carnival, on découvre une ambiance moderne et accueillante avec une panoplie d’équipements : tableau de bord 100 % digital, grand écran tactile multimédia 12,3’’, aides à la conduite, sonorisation premium BOSE, sellerie cuir, double toit ouvrant panoramique ou encore molette de vitesse robotisée. Le Carnival choisit donc de chouchouter ses passagers avec sa dotation hi-tech et le soin apporté aux matériaux. Deux couleurs intérieures sont disponibles: une combinaison noire/gris ou l’incoutournable couleur premium tabac.

Motorisation performante et d’un grand confort

Côté motorisation, ce nouveau Kia Carnival est proposé au Maroc avec un moteur 2,2 l diesel de 202ch et 440nm de couple. A la fois puissant et sobre, il est associé à une boîte automatique à 8 rapports, qui promet de longs trajets dans un confort absolu. De plus, de part son aérodynamisme travaillé, le nouveau Carnival offre à la fois une expérience inédite et agréable à son conducteur, mais également un confort total à ses passagers. Familles nombreuses et amateurs de longs voyages ou de technologies, le véhicule répond à une multitude de besoins avec le plus grand soin.

Une gamme riche en équipement au Maroc

Le nouveau Kia Carnival est disponible en 2 niveaux de finition: Active+ et Exécutive+.

La finition Active offre une dotation particulièrement riche pour un premier niveau: 7 airbags, l’alarme avec immobiliseur, le frein éléctrique, des feux antibrouillard, des jantes aluminium 18’’, un écran tactile Multimédia 8’’ compatible Android Auto et Apple Carplay, une caméra avec des radars de recul, des barres de toit, mais aussi le régulateur de vitesse et des feux avant full LED. La finition Exécutive+ réhausse le niveau d’équipement et propose le nec plus ultra du high tech: un série d’aides à la conduite complètes ADAS, un système d’info divertissement avancé avec écran tactile couleur Multimédia 12,3 avec système audio premium BOSE® 12 HP et lumières d’ambiance personnalisables ainsi qu’un tableau de bord Supervision 100 % digital. Enfin, en terme de confort, en plus de jantes aluminium 19’’, du réglage électrique des sièges avant ou encore du chargeur de téléphone sans fil, cette finition propose l’ouverture électrique des portes latérales et du coffre.

Le nouveau Kia Carnival est disponible à partir de de 399,500 DHS en finition Active+ (prix de lancement).