KIA choisit GBH pour distribuer sa marque au Maroc

Kia Motors confie les activités de commercialisation et de distribution des véhicules KIA au Maroc à GBH, suite à un accord entré en vigueur le 29 octobre 2018. GBH succède au groupe Bin Omeir qui a souhaité se recentrer sur d’autres activités.

GBH devient l’importateur et le distributeur de tous les modèles Kia destinés au Maroc, des pièces de rechanges et du service après-vente de la marque. Implanté au Maroc depuis 2005, le groupe y exerce notamment des activités de commercialisation de véhicules industriels, de location de véhicules de tourisme et de vente de pneumatiques.

En choisissant GBH, Kia Motors s’appuie sur un partenaire doté d’une solide expérience dans le secteur de l’automobile mais aussi d’une connaissance approfondie du marché marocain. Forts d’une confiance mutuelle, Kia Motors et GBH affirment leur volonté et détermination communes de développer la marque sur le marché marocain tout en apportant un service de qualité.

A propos de GBH

GBH, groupe familial martiniquais créé en 1960, est présent dans les territoires français d’outre-mer et en Afrique (Antilles, Guyane, Cuba, Sainte-Lucie, République-dominicaine, Trinidad-et-Tobago, France, Ile Maurice, La Réunion, Maroc, Algérie, Ghana, Côte d’Ivoire, Chine et Nouvelle-Calédonie) et compte 10 000 collaborateurs.

GBH se développe autour de trois pôles d’activités :

– Le pôle Distribution Automobile structuré autour de trois activités (depuis 1988) : commercialisation de véhicules au sein du réseau des concessions, location de véhicules et vente de pneumatiques, d’accessoires et de pièces détachées automobiles, service après-vente. Au Maroc, GBH représente les marques Renault Trucks, Hertz et Pirelli.

– Le pôle Grande Distribution organisé pour l’essentiel autour des hypermarchés, des magasins de bricolage et de sport,

– Le pôle Activités industrielles et diversifiées regroupant les activités rhum et agroalimentaire, construction béton et carrières, restauration rapide et cosmétiques.