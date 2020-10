KFC annonce l’ouverture de son premier restaurant à Kénitra

L’enseigne de restauration rapide, spécialiste du poulet frit, KFC (Kentucky Fried Chicken) poursuit son expansion dans le royaume et inaugure le 30 Septembre son 18ème restaurant. Situé à Kénitra, ce nouvel espace de restauration se démarque par son design nouvelle génération et offrira aux riverains de la ville un tout nouveau restaurant et de large choix de menus.

Ce nouveau restaurant a pour objectif de “proposer aux clients un autre mode de consommation dans une zone où la marque n’est pas implantée, tout en respectant l’ensemble des mesures d’hygiènes entreprises pour lutter contre la propagation du COVID-19”, souligne Anass Kadmiri, Operation Country Manager de KFC, qui vante aussi la “configuration nouvelle” de cet établissement.

Malgré le contexte pandémique actuel, l’enseigne KFC poursuit son expansion et contribue ainsi au développement économique du Maroc. En effet l’ouverture du restaurant à Kénitra a nécessité un investissement global de plus de 14 millions de dirhams et a généré plus de 40 emplois directs. Issus de l’école de tourisme de Kénitra, ces nouveaux salariés ont bénéficié d’une formation KFC International adaptée pendant 2 mois incluant des modules “COVID Requirement » dédiées à la gestion des mesures de prévention liées au COVID-19. Enfin, pour son approvisionnement en marchandises, le restaurant utilise exclusivement des produits locaux dont le principal ingrédient ; le poulet dans le but d’encourager la consommation de produits 100% marocain.

Situé sur la célèbre avenue Mohamed V à Kénitra, ce nouveau restaurant KFC arbore un design nouvelle génération qui lui confère plus de confort et de convivialité. Il occupe une surface totale de 250 m2 et d’un emplacement isolé dédié aux livreurs. Cet établissement met notamment à disposition des habitants de Kénitra différents moyens de vente : sur place, à emporter ou en livraison à travers des partenaires.

Pour ravir les papilles de ses clients en toute sécurité, ce nouveau restaurant a été conçu en prenant en compte l’ensemble des mesures d’hygiène nécessaires pour lutter contre la propagation du COVID-19. Avec une capacité d’accueil limitée à 50%, le nouveau restaurant KFC est un des premiers établissements à s’être doté des dernières technologies en termes de mesures d’hygiènes avec la mise en place sur les tables du restaurant, de film auto-adhésif “Coversafe” doté de caractéristiques antimicrobiennes exceptionnelles limitant fortement la propagation virale et bactérienne.

Ce nouveau restaurant KFC s’inscrit ainsi dans une stratégie de développement ambitieuse, puisque l’enseigne prévoit de nouveaux restaurants d’ici la fin d’année 2020.

Informations principales du restaurant KFC Kénitra :

Adresse :

Boulevard Mohamed V (à proximité d’Auto Hall), Kénitra.

Heures d’ouverture :

Lundi au Dimanche : 11 h 00–21 h 00

Service Client :

05 22 555 555

Livraison à domicile via Jumia.ma et Glovo.ma