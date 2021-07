Kettani Immobilier: pourquoi les Marocains choisissent Dar Bouazza (VIDEO)

Une résidence fermée et sécurisée, c’est ce que Kettani Immobilier offre aux futurs résidents de son projet Aquarelle Résidences, mais pas seulement. Ainsi, l’offre du «meilleur promoteur immobilier», selon les résultats du premier baromètre du portail Sarouty.ma en 2020, se compose d’un large éventail d’équipements et de commerces dans un concept immobilier «innovant et sur-mesure, répondant aux besoins de toutes les typologies de propriétaires», explique Hassan Cherif Kettani, président de Kettani Immobilier.

La première tranche, d’une superficie de 1,2 hectare, est disponible à la commercialisation sur plan avec 117 appartements allant de 2 à 3 chambres, ainsi que des duplex aux surfaces optimisées. La livraison est prévue pour le 3e trimestre 2023.