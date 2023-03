Karim Bernoussi: « Il faut que le droit du travail marocain protège les outsourceurs »

Karim Bernoussi CEO et co-fondateur Intelcia était L’invité des ECO. Question: quels sont les métiers que vous allez privilégier dans l’avenir ?

« Nous regardons tous les domaines à valeur ajoutée. Les métiers d’externalisation, notamment l’externalisation du recrutement, représentent pour nous des niches de croissance importantes. J’estime qu’il s’agit d’un gisement dans lequel nous pouvons piocher pour lancer des centres de service offshore pour nos clients de toutes tailles. De cette manière, nous pouvons aussi contribuer au développement économique de notre pays à travers la création de l’emploi et de la valeur ajoutée. Il faut juste que le droit du travail marocain protège les collaborateurs, ainsi que les outsourceurs, et ce, en concertation avec les centrales syndicales, dans l’objectif de protéger encore plus le secteur. Il y a de belles opportunités à saisir pour le pays », déclare Karim Bernoussi. Vidéo.