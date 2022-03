« Jussur » organise des journées portes ouvertes dédiées à l’entrepreneuriat des jeunes

Des Journées portes ouvertes (JPO) dédiées à l’entrepreneuriat se sont ouvertes, ce mardi à Skhirat-Témara, dans le cadre de la Plateforme des jeunes « JUSSUR », initiée par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au profit des jeunes porteurs de projets.

La cérémonie d’ouverture de cet évènement de quatre jours, à laquelle ont pris part le Wali chargé de la Coordination Nationale de l’INDH, Mohammed Dardouri, le gouverneur de la préfecture Skhirat-Témara, Youssef Draiss, ainsi que des élus et responsables locaux, s’inscrit dans le cadre de la 3ème phase de l’INDH à travers son programme « amélioration du revenu et inclusion des jeunes ».

Ces journées illustrent l’ouverture de la plateforme sur son environnement socio-économique, dans la perspective de fournir des services d’accompagnement et de formation favorisant l’employabilité au niveau de la préfecture de Skhirat-Témara.

A cet égard, on prévoit la tenue d’ateliers, d’expositions, des Coworking-space et des salles de formation, ainsi que des ateliers portant sur les méthodes et techniques de mise en œuvre et de suivi des projets, animés par des établissements bancaires et des entreprises privées.

De même, des sessions de formation seront organisées au profit des assistantes sociales et des éducatrices du préscolaire, ainsi que des jeunes porteurs de projets, et ce dans le cadre du partenariat entre l’INDH, la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS) et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC).

Dans une déclaration à la MAP, la Cheffe de la Division de l’Action Sociale (DAS) de la préfecture de Skhirat-Témara, Wassila Belkas, a indiqué que ces JPO se veulent une opportunité pour les jeunes pour prendre connaissance des différents secteurs et établissements opérant aux niveaux local et régional, ainsi que des modalités de financement des projets, de formation et d’accompagnement.

« Quelque 24 jeunes porteurs de projets ont bénéficié du soutien financier de l’INDH au cours de l’année 2021 dans différents domaines, alors que 24 projets sont en cours d’étude » a-t-elle précisé, soulignant que l’objectif principal est d’atteindre 90 financements pour différents projets d’ici la fin de l’année en cours.

De son côté, Abdelfattah Aghojdam, propriétaire d’un atelier d’aluminium, a fait savoir que son projet a été mis au jour et s’est développé grâce au financement qu’il a obtenu de l’NDH ainsi qu’aux idées et techniques d’accompagnement qu’il a reçues de l’ANAPEC, lui permettant de promouvoir ses capacités financières et ses moyens de travail.

Même son de cloche chez Soukaina Ammi Alaoui qui s’est félicitée de la concrétisation de son projet après l’avoir soumis à la commission d’évaluation des projets, notant que ces portes ouvertes sont l’occasion de développer les idées, et ce dans la foulée des ateliers animés par des spécialistes des banques, des experts comptables et des cadres d’entreprises qui aideront les jeunes à réussir leurs projets.

Par ailleurs, des attestations de formation « 120 heures » ont été remises, lors de la première Journée de cet évènement, à de jeunes bénéficiaires dans les domaines de l’entrepreneuriat social, de l’économie, du secteur bancaire et du numérique.