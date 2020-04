JTI North Africa contribue au fonds anti-coronavirus

Dans le cadre de la mobilisation nationale pour la lutte contre la pandémie du Coronavirus, Japan Tobacco International – JTI North Africa contribue au Fonds spécial dédié mis en place sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette initiative se veut une participation à l’élan extraordinaire d’entraide et de solidarité affirmé par toutes les parties prenantes de la nation et un témoignage de l’esprit d’engagement et de responsabilité qui anime notre entreprise et ses collaborateurs envers la communauté dans laquelle nous opérons.

JTI North Africa s’est également mobilisée, en partenariat avec North Africa Tobacco Company (NATC), le distributeur exclusif de ses produits au Maroc, en faveur de tous ses points de vente et détaillants partenaires. En effet, du fait de leur activité qui les oblige à côtoyer de nombreuses personnes dans la journée, les travailleurs des commerces, notamment de proximité, se doivent d’être protégés. Des affichettes de sensibilisation, des

solutions hydroalcooliques, des gants et des masques sanitaires ainsi que des sacs en tissu leur ont ainsi été distribués en quantité sur l’ensemble du territoire marocain, la sécurité et la protection de ses partenaires étant prioritaires et primordiales pour JTI et NATC.

Par ailleurs, dans le souci de protéger ses collaborateurs contre cette pandémie, JTI North Africa a pris des mesures anticipées depuis le début de l’alerte au Maroc. Les collaborateurs ont ainsi bénéficié d’une campagne de sensibilisation sur les mesures préventives et les conseils d’hygiène avant de passer dans leur totalité en mode de télétravail.