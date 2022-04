Jour de la Terre: LG reconnu comme leader environnemental

LG Electronics (LG) a été nommée dans l’indice mondial Dow Jones Sustainability™, qui comprend les leaders mondiaux de la durabilité identifiés par S&P Global dans le cadre de l’évaluation de la durabilité de l’entreprise. LG a également été reconnue par le Corporate Knights comme l’une des 100 entreprises les plus durables au monde.

Avant ces séries d’indices de renommée mondiale, LG a réduit l’impact environnemental de ses produits – de la conception et de la production, à l’emballage et au transport, à l’utilisation et à l’élimination – tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de ses opérations dans le monde entier.

LG s’est engagé à effectuer une transition complète vers les énergies renouvelables d’ici 2050 ce qui constitue un élément clé de sa stratégie de développement durable. Depuis qu’il a pris son engagement Zero Carbon 2030 en 2019, LG a mis en œuvre diverses initiatives conformément à sa promesse de respecter ses engagements à la date cible. D’ici 2030, LG est en passe de réduire de 50 % les émissions de carbone générées sur ses sites commerciaux dans le monde par rapport aux chiffres de 2017, tout en développant simultanément son utilisation des énergies renouvelables.

De plus, l’entreprise a été récompensée en 2022 par l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement avec le prix Gold Tier Award de la gestion durable des matériaux, le prix Product Champion et le prix Emerging Technology. Ces distinctions vont du recyclage responsable de 50 millions de livres de déchets électroniques aux États-Unis au cours de l’année dernière à la garantie de la durabilité du cycle de vie des barres de son en passant par le développement de compresseurs adaptatifs avancés pour les réfrigérateurs. LG est également huit fois partenaire ENERGY STAR® de l’année.

Le Dow Jones Sustainability World Index représente les 10 % des 2 500 plus grandes entreprises du S&P Global BMI sur la base de critères économiques, environnementaux et sociaux à long terme. Le Global 100 de Corporate Knights classe les 100 entreprises les plus durables au monde qui affichent une corrélation continue entre des rendements plus élevés pour les investisseurs et de solides performances sur les principaux paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance.

À propos de LG Electronics Maroc

La marque LG a été créée en 1998. La société est un leader mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 centres d’affaires répartis dans le monde entier.

LG Electronics Maroc est composée de trois divisions opérationnelles : électroménagers (HA), Divertissement pour la maison (HE) et Climatisation. La société a installé son siège social au Quartier d’affaires de Sidi Maarouf à Casablanca. LG Electronics Maroc s’efforce d’offrir des produits primés et reconnus pour leur alliance entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des Climatiseurs, des téléviseurs à écran plat et des appareils électroménagers. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.lg.com/ma.