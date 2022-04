JOB DAYS by IGA: des journées consacrées au recrutement

L’IGA a ouvert comme chaque année ses portes à ses partenaires professionnels pour leur donner l’occasion de rencontrer les jeunes talents, les futurs diplômés, les managers et les ingénieurs.

Il s’agissait de la 10ème édition de notre forum de recrutement « Job Day », un forum organisé au sein de notre école qui se transforme en plusieurs bureaux de recrutement. Cette dernière édition a connu un grand succès avec la participation de plus de 33 entreprises et plus de 350 candidats.

Cette journée de recrutement a été précédée cette année par l’organisation des séances de Job-coaching autour des thématiques indispensables telles que « Comment préparer mon entretien ? » animée par la coach Mme El Gharbaoui Docteure en sciences humaines, enseignante en psychosociologie de la communication et chroniqueuse Radio/Télé, ou bien « Comment devenir le candidat idéal ? » avec l’intervention de Mme Benslimane experte en stratégie d’entreprise.

Ce Job Day était un véritable espace de partage et d’échange avec des responsables des ressources humaines ainsi que des spécialistes de différents secteurs d’activités. Ce forum a connu aussi la participation des candidats externes qui ont pu parcourir les opportunités qui conviennent à leurs profils et bénéficier des recommandations et conseils afin de mieux réussir leurs projets professionnels.

Cette édition était aussi l’opportunité idéale pour la concrétisation de ces fructueuses collaborations par la signature d’un nombre important de partenariats avec les sociétés participantes.

De cette façon nous continuons à veiller à l’IGA à la satisfaction des besoins et attentes du marché du travail par la formation des cadres ingénieurs et managers capables d’intégrer et d’évoluer dans le monde professionnel de demain par une offre de formation complète en les accompagnant jusqu’à leurs insertions professionnelles faisant ainsi honneur à notre devise qui est « IGA – Le pont vers l’entreprise ».

Nous tenons à remercier tous les participants qui ont illuminés cette rencontre et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition qui sera aussi riche et bénéfique que cette dernière.