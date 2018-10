Jeune entrepreneurs et start-up, ceci vous concerne !

“Avec cette édition, nous renforçons notre action en mobilisant des talents africains pour contribuer à un échange d’expériences et d’opportunités entre entrepreneurs de la région”, résume Nadia Rahim, Directeur Communication et Marque chez inwi. L’appel est lancé !

“Cette année la thématique est l’innovation au service de l’engagement citoyen. Il y aura une sélection de start-up ayant déjà un prototype testé. Notre accompagnement leur permettra de challenger, d’affiner et de valider leurs solutions pour accélérer leur mise sur le marché. Ce programme leur ouvrira également de nouvelles opportunités de développement grâce à un accès privilégié aux réseaux d’inwi et de NUMA Casablanca”, nous explique Salma Kabbaj, DG de NUMA Casablanca.

Organisé par inwi et “NUMA Casablanca”, l’Impact Camp, aura lieu du 25 novembre au 1er décembre 2018. Un appel à candidature est lancé à la recherche de projets innovants et start-up dans le domaine de la Civictech.