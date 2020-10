JESA : une mission d’étude urbanistique pour la Cité Olympique en Côte d’Ivoire

Notons que l’Office National des Sports (ONS) est un établissement Public National à caractère administratif qui a pour principales missions la construction, la réhabilitation et la gestion des infrastructures sportives civiles de l’Etat. Acteur principal dans l’offre du développement des infrastructures sportives du Ministère des Sports, l’ONS intervient également dans la réalisation du Programme Social du Gouvernement dans le secteur du sport par la réhabilitation, l’équipement et la construction de complexes sportifs dans toutes les communes du pays. L’ONS a son siège à Abidjan-Plateau, précisément au stade Félix Houphouët-Boigny.

Le BNETD est depuis sa création en 1978, le principal partenaire du gouvernement de Côte d’Ivoire, et l’accompagne à travers ses travaux d’études, de conception, de conseils et de contrôle, dans le pays et la sous-région.

Créée en 2010, et avec plus de 1 700 collaborateurs, JESA qui est un fournisseur de solutions de classe mondiale avec un ADN africain, est le plus grand groupe d’ingénierie au Maroc et l’un des leaders en Afrique. JESA est une joint-venture entre deux leaders mondiaux, OCP, leader mondial des phosphates et dérivés, et le groupe australien Worley, l’un des plus grands prestataires mondiaux de services techniques, professionnels et de construction. Spécialisé en ingénierie, urbanisme, management de projets et conseil, JESA offre une gamme complète de services, couvrant toutes les phases des projets depuis l’analyse du besoin et l’étude de faisabilité jusqu’au management de la construction et l’assistance à la mise en service ou la maintenance.