Ismail Belkhayat : comment aider les commerçants à commander plus facilement

« Nous avions besoin d’un pôle qui s’occupe du développement de l’activité E-commerce et digitale », explique Ismail Belkhayat, Administrateur directeur général de Chari.ma.

« Dans ce sens, nous avons créé Chari.ma. C’est une application de commerce B2B qui s’adresse à l’ensemble des points de vente traditionnels, elle permet aux commerçants de commander dans un seul endroit l’ensemble des produits dont ils ont besoin au niveau de leur points de ventes et de se faire livrer dans les 24 heures. En effet, le commerce traditionnel au Maroc est représenté par environ 200.000 points de ventes répartis sur l’ensemble du royaume », note le fondateur de Chari.ma.

Et d’ajouter : « ces derniers ont la particularité de s’apprivoiser de manière directe chez leur fournisseurs sans passer par une centrale d’achats et d’utiliser généralement le cash dans leurs transactions. On estime le marché de ces commerces traditionnels à plus ou moins 100 MMDH, soit plus de 80% de la consommation des produits FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) au Maroc. À la différence des pays développés où le commerce moderne, à savoir les grandes et les moyennes surfaces, se taille la majeure partie du marché. Le rôle de Chari est d’apporter à cette population de commerçants traditionnels des services digitalisés qui leur permettront d’améliorer leur quotidien. Pour se procurer les produits dont ils ont besoin, les responsables de ces points de ventes doivent soit fermer boutique et aller chercher les produits dans les magasins spécialisés ou attendre le passage des camions de distribution des produits ».

Conclusion: « l’avantage de Chari, c’est qu’il permet aux commerçants de réserver et de commander l’ensemble des produits qui leur permettront d’achalander leurs points de ventes dans les meilleurs délais de livraison ».

S.R.