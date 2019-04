ISGA: un événement pour valoriser l’ancrage Africain du Maroc

Dans le cadre de sa politique d’ouverture sur les cultures du monde et sa volonté de valoriser l’ancrage Africain du Maroc, l’Institut Supérieur d’Ingénierie et des Affaires (ISGA) organise du 22 au 26 avril prochain, la 7ème édition de sa Semaine Culturelle Africaine dans ses campus à Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès.

En effet, et avec un programme varié et pluridisciplinaire, la Semaine Culturelle Africaine de l’ISGA se veut un carrefour continental d’échange et de partage. A travers des conférences thématiques, des compétitions sportives, des dégustations de spécialités locales du continent, l’objectif est de mettre en valeur les richesses du patrimoine culturel africain et de renforcer les liens entre les différentes communautés d’étudiants présentes au sein de l’institut, en favorisant la découverte de la culture africaine dans ses différentes dimensions.

Mohamed Diouri, Président Fondateur du groupe ISGA explique que au-delà de son aspect festif, la Semaine Culturelle Africaine de l’ISGA revêt un caractère grandement pédagogique. Dans le cadre de cet évènement, le campus de Marrakech accueillera le 22 avril, une conférence sur le développement économique de l’Afrique Subsaharienne suivie d’une présentation sur le développement des énergies renouvelables dans le Continent. Le 23 avril, une autre conférence sur le thème “Etude comparative de la normalisation comptable de la CEDEAO et du Maroc” aura lieu à l’ISGA Rabat, et sera animée par Mr Amadou Mactar Sarr, expert-comptable mémorialiste et cogérant du cabinet TRIMACOF.

L’expérience sera complétée par la mise en place de Stand Pays. Ainsi plusieurs pays comme la Mauritanie, le Mali, le Tchad, le Togo, la Guinée, le Gabon, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Maroc aménageront des espaces qui refléteront la culture et les traditions locales, sous forme de costumes traditionnels, œuvres d’art, produits cosmétiques et culinaires.

Des parties de football opposant étudiants de différents pays seront également organisés tout au long de cette semaine. Les gagnants seront mis à l’honneur lors d’une soirée de gala qui clôturera cette grande manifestation dans un esprit de joie et de faire Play.

A.K.A.