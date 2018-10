inwi s’engage aux côtés de la jeunesse africaine

inwi poursuit son engagement pour soutenir l’entreprenariat et l’innovation au Maroc et en Afrique. Depuis sa création, l’opérateur digital global participe à animer des écosystèmes créatifs dans plusieurs domaines comme l’éducation, le Gaming, l’action sociale et de l’entreprenariat.

A travers ces différentes initiatives, l’opérateur global participe à l’émergence de start-ups dynamiques, créatrices de produits et de services innovants.

inwi soutient dans ce cadre deux initiatives majeures destinées à révéler les talents africains en matière d’entreprenariat innovant et les accompagner pour se développer au niveau local, africain et international.

L’opérateur global est ainsi partenaire de Demo Africa 2018, le plus grand événement à destination des start-ups africaines. Il aura lieu à Casablanca les 18 et 19 octobre 2018 en présence de plus de 2000 personnes parmi lesquels plusieurs entrepreneurs, investisseurs, bailleurs de fonds et experts. Une délégation de 200 investisseurs de la Sillicon Valley fera également le déplacement. Une première au niveau national !

Lancée en 2012, Demo Africa est une plateforme pour le lancement et l’accélération de développement de start-ups africaines porteuses de solutions innovantes qui aident à résoudre des problématiques concrètes posées au continent.

Une tournée dans plusieurs pays a permis aux équipes de Demo Africa d’identifier les 30 entreprises finalistes qui prendront part à la conférence casablancaise.

Chacune des Start-ups finalistes dispose en effet de six minutes pour pitcher sa solution et tenter de séduire les partenaires et investisseurs présents dans la salle. Mais l’enjeu ne s’arrête pas là ! Cinq finalistes seront également sélectionnés pour participer au Lions @frica Tour. Une tournée à la Sillicon Valley, aux Etats-Unis, à la recherche de partenariats et d’émulations avec les entreprises les plus innovantes dans le monde.

Dans la continuité de son soutien à l’écosystème entrepreneurial africain, inwi est également partenaire de Yalda (Youth Alliance for Leadership and Development in Africa). Créée en 2004 à l’initiative de lauréats de l’université d’Harvard aux Etats-Unis, Yalda est une coalition internationale dédiée au développement des capacités des jeunes leaders africains.

L’association organise, avec le soutien de inwi, un i-boot Camp sous le thème «L’Afrique à l’ère numérique : les jeunes acteurs de l’intégration grâce aux TIC», et ce du 24 au 28 octobre 2018 à l’université Mohammed V à Rabat.

Plus de 300 jeunes leaders et professionnels africains sont attendus à cet événement et plus de 500 e-délégations y prendront part à distance grâce à la participation en ligne. Objectifs affichés par les organisateurs : inspirer, former et faire monter en compétences ces jeunes participants afin de les doter des outils et des stratégies nécessaires pour mener «un changement visible et concret sur le continent».