Inwi reçoit le prix de « la sensibilisation citoyenne à la confiance numérique » à Marrakech

En récompense à ses efforts en cybersécurité, l’opérateur global inwi vient de se voir attribuer « le prix de la sensibilisation citoyenne à la confiance numérique » qui lui a été remis en marge de l’événement « Cyber Security Week » organisé, du 21 au 28 mai à l’université Cadi Ayyad à Marrakech, dans le cadre d’une Journée d’étude animée par le think tank Digital Act.

Cette reconnaissance reflète toute la teneur des efforts que inwi mène au quotidien afin de permettre une digitalisation de la vie des entreprises, des foyers et des individus marocains, en toute sécurité.

inwi accompagne en effet les entreprises et les acteurs publics à travers la mise en place de de services cyber sécurité, innovants, conformes à la réglementation en vigueur et à l’état de l’art international. Ces solutions sont conçues en partenariat avec les leaders mondiaux dans le domaine.

Par ailleurs, en sa qualité d’opérateur engagé et responsable, inwi fait de la protection des usagers internet, et des enfants en particulier, contre les dangers d’internet l’une de ses priorités absolues.

A ce titre, l’opérateur global inwi a lancé, au fil des années, plusieurs initiatives, dans le but de sensibiliser les usagers d’internet aux bonnes pratiques en ligne, mais aussi pour les aider à différencier le vrai du faux, à lutter contre le harcèlement en ligne et à apprendre à protéger leur vie privée.

La « Cyber-Security Week » a pour objectif d’offrir un espace d’échange et de débat, initié à la fois par le monde académique et le monde de l’industrie de l’entrepreneuriat, afin d’apporter des éclairages et des recommandations pour rendre l’usage internet une expérience utile, accessible et sûre ; et contrer les diverses menaces qui pèsent sur les systèmes d’information.