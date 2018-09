inwi présente le Cloud de demain à Casablanca

Acteur majeur de la transformation numérique au Maroc, l’opérateur global inwi a pris part au Dell Technologies Forum (#DellTechForum) ce jeudi 20 septembre 2018 à Casablanca. Une journée entière qui a été consacrée à la présentation des nouvelles tendances en matière de Cloud Computing et à l’échange d’expériences avec pour objectif de faire découvrir comment rendre la transformation digitale réelle tous les jours.

inwi et Dell-EMC sont déjà partenaires pour offrir aux entreprises marocaines, toutes tailles et secteurs d’activité confondus, des solutions innovantes qui leur permettent d’entamer leur transformation digitale sans investissement d’infrastructure préalable.

Ces entreprises peuvent ainsi héberger leurs applications et systèmes d’informations au Maroc, en faisant confiance au premier Cloud souverain, résilient et sécurisé opéré par l’opérateur inwi. Le tout sans investissement préalable, de façon graduelle, modulaire et réversible. À tout moment, elles ont accès à des services complets à la carte, compatibles avec les systèmes d’exploitation habituels de l’entreprise.

«C’est réellement une offre d’accompagnement globale qui permet à l’entreprise d’opérer progressivement sa transformation digitale. Cet accompagnement est également assuré par les experts inwi ainsi que par ceux de ses partenaires mondiaux qui interviennent régulièrement, comme ce fut le cas dans le cadre du Dell Technologies Forum, pour partager, orienter et faire découvrir les dernières tendances et retours d’expériences en matière de données, systèmes hyper-convergents, et expérience utilisateurs», explique Sami Landoulsi, Directeur des Solutions Entreprises de inwi