inwi organise le premier “7km connecté” au Maroc

C’est une course pas comme les autres qu’organise inwi le dimanche 14 octobre 2018 ! Un «7km connecté», une première au Maroc, où chaque coureur, partout au Maroc, choisira lui-même l’heure de son départ et son parcours (point de départ et d’arrivée). L’essentiel pour tous est de parcourir 7 km le 14 octobre 2018 entre 8 heures du matin et 20 heures.

Il n’y a donc pas de limite concernant le nombre de participants ni de restriction concernant les localisations géographiques.

Une fois de plus, inwi démontre son engagement pour accompagner les Marocains au quotidien et les aider à exercer une activité physique régulière en capitalisant sur son coeur de métier : la technologie.

Pour participer à ce premier «7km connecté», rien de plus simple ! Chaque coureur est invité à s’inscrire via l’application Coach’in et enregistrer sa course. En fin de journée, un classement est automatiquement généré avec les meilleurs chronos et des lots cadeaux pour les 10 premiers. Une tombola est également organisée pour faire gagner 500 participants !

«Pour la première fois, nous utilisons la technologie et Internet pour permettre à tous les marocains de participer à une course où et quand ils veulent. L’objectif est le même poursuivi par le programme et l’application Coach’in: aider, grâce à l’usage d’Internet, le plus grand nombre de Marocains à pratiquer une activité physique régulière», explique Brahim Amdouy, Manager Contenus chez inwi.

Développée en partenariat avec la start-up marocaine NextAD, l’application est un exemple des collaborations réussies entre inwi et son écosystème d’entrepreneurs digitaux composé de développeurs, de designers et de start-ups innovantes.

Avec plus de 80.000 utilisateurs actifs, l’application Coach’in permet en effet de mettre en relation des personnes souhaitant organiser un match ou pratiquer, en groupe, leur activité physique favorite.

Les utilisateurs de l’application peuvent ainsi échanger librement, organiser leurs rendez-vous sportifs, les modifier ou être notifiés des matchs et rencontres qui les intéressent ou qui se déroulent à proximité.

L’application Coach’in est également dotée d’un podomètre qui permet de calculer, en temps réel, les pas effectués pendant la journée et de suivre ainsi son activité physique quotidienne. Des articles, des conseils et des vidéos thématiques sont également proposés pour apporter une expérience utilisateur optimale.