“inwi money” participe aux efforts de lutte contre le covid-19

Dans le contexte actuel d’état d’urgence sanitaire et de lutte contre le COVID-19, « inwi money » est mobilisée aux côtés de ses concitoyens en situation de confinement.

Dans le cadre de sa mobilisation auprès des particuliers, liés par les contraintes du confinement, inwi money offre la gratuité des transferts d’argent quels que soient les montants du transfert. Les nouveaux clients inwi money bénéficieront, par ailleurs, de 1 Go de data offerts.

En effet, pour faire face aux contraintes qu’impose le confinement sanitaire, le mobile money s’avère un moyen important pour limiter les mouvements des personnes, en favorisant la dématérialisation du cash et les paiements à distance ou en proximité comme pour les paiements effectués sans contacts dans tous les Marjane du Maroc grâce à inwi money.

Grâce à inwi money , les usagers peuvent, à partir de leur domicile et dans le respect des règles sanitaires de confinement, accéder via un simple clic à de nombreux services financiers. Ils peuvent ainsi transférer, depuis leur téléphone, de l’argent, recharger leur ligne téléphonique, payer leurs factures ou effectuer des achats auprès des marchands partenaires.

Pour bénéficier des services de « inwi Money », rien de plus simple. Tous les détenteurs de mobile, qu’ils soient clients inwi ou pas, peuvent télécharger gratuitement l’application « inwi Money » sur iOS et sur Android et créer leurs comptes directement depuis leurs smartphones. La souscription peut également se faire sur des téléphones basiques pour les clients inwi en composant le *430#.