inwi money lance la réception du transfert international

inwi money, filiale de Mobile Money de inwi, vient d’étoffer son offre en lançant le service de réception du transfert international pour ses clients « inwi money », en partenariat avec WorldRemit et MFS Africa.

«Le lancement de ce nouveau service est une matérialisation concrète de nos efforts à la diversification des moyens de paiements au Maroc, à l’accélération de l’inclusion financière du plus grand nombre et à la dématérialisation des transactions en cash. Désormais, les clients inwi money peuvent recevoir de l’argent de leur proches de l’étranger rapidement et en toute sécurité.», explique Nicolas Lévi, CEO de inwi money.

Concrètement, dès que le transfert est initié par l’émetteur de l’étranger via la plateforme WorldRemit, le bénéficiaire client inwi money est notifié, par SMS, de la réception du transfert sur son compte inwi money dont le solde est crédité en quelques minutes par le montant du transfert.

Ce nouveau service est le fruit d’un partenariat stratégique entre inwi money, WorldRemit, leader des services de transfert d’argent en ligne, et MFS Africa, leader fintech panafricain qui opère le plus grand hub de paiements électroniques en Afrique.

«Notre partenariat avec inwi money et MFS Africa est une grande opportunité pour élargir la portée de nos services afin de contribuer à l’inclusion financière en Afrique du Nord. En offrant un nouveau moyen de recevoir de l’argent sur son wallet inwi money, WorldRemit assure un service de transfert d’argent accessible, rapide et sécurisé. A travers ce partenariat, nous sommes capables de faciliter l’accès aux transferts pour les marocains depuis plus de 50 pays couverts par WorldRemit » déclare Awa Gueye, Directeur Régional des marchés francophones pour l’Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et Maroc chez WorldRemit.

De son côté, Dare Okoudjou, CEO de MFS Africa, explique : «Via notre partenariat avec inwi money, MFS Africa étend enfin son réseau au Maroc. Le Maroc joue un rôle clé de « connecteur » en Afrique, de par son positionnement géographique, son rayonnement économique et culturel et sa volonté affichée de participer au développement du continent. Il accueille depuis plusieurs années un nombre sans cesse croissant d’étudiants et de travailleurs d’autres pays Africains pour qui le transfert d’argent est essentiel au quotidien. Le partenariat que nous lançons aujourd’hui avec inwi money va simplifier la vie de cette communauté ainsi que celle de millions de Marocains qui souhaitent recevoir des transferts d’argent des MRE. Aujourd’hui marque une étape importante dans notre mission de faire tomber les frontières quand il s’agit des paiements numériques.»

Avec ce nouveau service, inwi money élargit davantage son offre variée de services à forte valeur ajoutée et affiche déjà de belles réalisations. Quelques mois après son lancement, inwi money compte plus de 500.000 clients sur l’ensemble des régions du Maroc.