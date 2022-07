Inwi lance son opération estivale 2022 : voici les villes concernées

inwi organise, jusqu’au 5 septembre, son roadshow estival dans plusieurs villes du Royaume. Ce roadshow permettra aux estivants de prendre part à plusieurs animations digitalisées et ludiques axées autour du football.

Lors de ce roadshow qui concernera les villes de Casablanca, Martil, Agadir, Saidia, Nador et Moulay Bousselham, les estivants pourront vivre leur passion pour le football en prenant part à plusieurs animations ludiques.

Ainsi, pour l’occasion, inwi va aménager des espaces dédiés qui vont accueillir différents jeux et animations pour rendre l’estivage des marocains plus divertissant. Au programme : des jeux sur consoles, simulateur de tir au but, billard-foot ou encore des jeux de réalité virtuelle.

Par ailleurs, inwi déploiera des opérations de nettoyage dans les plages visitées, en partenariat avec les associations partenaires. Le poids ramassé par chaque estivant sera converti en data offertes par inwi.