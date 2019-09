inwi lance “inwi money”, sa solution de paiement mobile (VIDEO)

inwi, l’opérateur digital global a lancé « inwi money », sa solution de paiement mobile. Une nouvelle activité qui permet à chaque détenteur de téléphone portable de disposer d’un « porte-monnaie mobile » et ainsi avoir accès à de nombreux services financiers.

inwi devient ainsi le premier opérateur télécom à lancer son offre de mobile money au Maroc. L’opérateur participe ainsi à la diversification des moyens de paiement au Maroc, à l’accélération de l’inclusion financière du plus grand nombre de marocains et à la dématérialisation des transactions en cash.

Pour bénéficier des services inwi money, rien de plus simple. La souscription peut se faire facilement sur tous les types de téléphones pour les clients inwi en composant le *800#. De plus tous les usagers du mobile, qu’ils soient clients inwi ou pas, peuvent accéder au service en téléchargeant l’application « inwi money » et créer leurs comptes directement depuis leurs smartphones ou dans toutes les agences inwi..

« inwi money s’est donné pour ambition de contribuer, de façon significative, à l’inclusion financière au Maroc, en dynamisant les usages transactionnels au travers d’une palette de services accessibles au plus grand nombre» explique Ghassane El Machrafi, Chairman de inwi money.

«inwi money favorisera l’émergence de nouveaux services digitaux financiers qui permettront à nos clients, qu’ils soient bancarisés ou pas, d’accéder à des outils de paiement et de transfert dématérialisés et entièrement sécurisés. C’est une nouvelle manière pour nos clients de gérer leur argent en mettant davantage de mobilité et d’instantanéité dans leur quotidien», explique Nicolas Lévi, CEO de inwi money.

inwi money », une nouvelle activité de inwi

Pour inwi, « inwi money » représente une toute nouvelle activité qui s’ajoute à celles de l’opérateur télécom. Parfaitement autonome, cette activité est appelée à se développer et à générer de nouveaux services digitaux et financiers.

Inwi money donne déjà accès à une gamme diversifiée de services financiers transparents, mobiles et personnalisés: le transfert d’argent ; l’achat de recharges ; le paiement de factures ; le paiement marchand.

Qu’est-ce que « inwi money » permet de faire ?

Avec inwi money, les clients pourront accéder à une large panoplie de services financiers simplement à partir de leur téléphone mobile. Il s’agit essentiellement de deux familles de services : les transferts et les paiements.

Les transferts permettent d’émettre et de recevoir, directement sur son mobile, des sommes d’argent, y compris bientôt de l’international. Les paiements, quant à eux, permettent de régler des factures, des produits et des services à partir de son téléphone mobile.

inwi money offre ainsi la possibilité de :

Alimenter et retirer de l’argent

Les clients de inwi money peuvent retirer l’argent de leurs porte-monnaie mobile auprès de l’ensemble du réseau d’agences et de détaillants agréés inwi money. Ils peuvent également garder ces sommes sur leur porte-monnaie mobile et les utiliser pour leurs paiements ou leurs transferts à venir.

Transférer de l’argent

Les clients de inwi money peuvent recevoir, directement sur leurs téléphones, des transferts nationaux et bientôt internationaux ou des versements d’argent. Ils peuvent également transférer de l’argent vers un client inwi money en renseignant son numéro de téléphone. Ce dernier, reçoit immédiatement une notification qui lui permet de bénéficier, de manière instantanée, de son transfert.

Payer ses factures et recharger son téléphone

Grâce à « inwi money », les utilisateurs peuvent régler leurs factures inwi, effectuer des recharges téléphoniques, directement depuis leur téléphone et à tout moment de la journée.

Payer chez les marchands

Les clients peuvent aussi réaliser des paiements auprès de certains professionnels (commerçants, détaillants, médecins, etc.) qui accepteront les paiements Inwi Money. Le paiement sera ainsi instantané et ne nécessitera plus d’avoir systématiquement du cash sur soi ;

Comment fonctionne inwi money ?

Pour bénéficier des services de inwi money, rien de plus simple. La souscription peut se faire sur des téléphones basiques pour les clients inwi en composant le *800#, De plus, tous les détenteurs de mobile, qu’ils soient clients inwi ou pas, peuvent télécharger gratuitement l’application « inwi money » sur iOS ainsi que sur Android et créer leurs comptes directement depuis leurs smartphones ou dans toutes les agences inwi..

Le client n’a aucun document à produire pour activer son porte-monnaie mobile tant qu’il ne dépasse pas le plafond de 200 Dirhams. Au delà, il devra se rendre en boutique inwi pour activer un plafond supérieur (Jusqu’à 20 000 Dirhams).

Pour alimenter ou débiter son compte, le client pourra se rendre dans tous les points de vente agréés.

Combien coûtent les services sur inwi money ?

Avec inwi money, les transactions deviennent instantanées. Les économies en matière de temps, mais aussi en termes d’argent, sont particulièrement importantes. Ainsi, certaines opérations telles que l’activation du porte-monnaie inwi money, mais aussi les versements, les paiements de recharges inwi et les réceptions de transferts, demeurent totalement gratuites. Les commissions pratiquées sur l’émission de transferts mobiles et les retraits sont, quant à elles, très accessibles (10 DH seulement pour un transfert de 1000 DH).