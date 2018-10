inwi et la CFCIM à la rencontre des entreprises marocaines

Organisée par inwi, une tournée nationale dans 7 villes permettra à des centaines d’entrepreneurs de se doter de plans d’action concrets pour réussir leur transformation numérique.

La transformation numérique n’est aujourd’hui plus un luxe, mais une nécessité de développement, de progrès et de croissance. En tant qu’acteur majeur de cette transformation, porteur d’une vision d’Internet pour tous, inwi intervient à toutes les étapes de ce processus : sur la connectivité au niveau national, en dotant les entreprises d’outils évolutifs de gestion à distance et de sécurité et en les accompagnant au quotidien pour s’approprier davantage ces outils et d’en tirer profit.

Dans ce cadre, l’opérateur digital global s’associe une nouvelle fois à la Chambre française du commerce et de l’industrie du Maroc (CFCIM) pour une nouvelle édition des «Rencontres entreprises» sous le thème «Ensemble pour réussir votre transformation numérique».

Une tournée nationale qui mènera des experts de la transformation digitale à la rencontre des entrepreneurs et des chefs d’entreprises dans 7 villes marocaines : Oujda, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, Meknès et Fès. Objectif : les sensibiliser quant à la nécessité d’entamer le processus de transformation afin d’améliorer leur productivité et leur compétitivité, mais également les accompagner pour se doter des outils nécessaires à cette transformation.

«La première tournée organisée en 2017 avait permis d’évoquer les enjeux de la transformation numérique et à mieux définir le concept. Cette année, nous souhaitons passer au stade supérieur en aidant les entrepreneurs à se doter de plans d’actions spécifiques à leurs entreprises», explique Ouassim Laaroussi, directeur Marketing Entreprises à inwi.

Chacune des escales de la tournée démarre par une séance plénière qui rappelle les enjeux et les bonnes pratiques de cette transformation. Les participants sont ensuite invités à prendre part, selon leurs intérêts, à l’un des cinq ateliers qui leur sont proposés : Transformation numérique : par quoi commencer ? ; Comment sécuriser vos données grâce au Cloud ? ; Comment mieux communiquer grâce au Digital ? ; Comment améliorer l’organisation de mon entreprise grâce au numérique ? ; Comment la transformation numérique peut-elle impacter la performance commerciale.

Ces ateliers de travail sont animés par des experts du digital et accueillent, chacun, entre 10 et 15 participants. Pendant ces séances, les participants peuvent présenter les problématiques liées à leurs propres entreprises, bénéficier de conseils personnalisés et concrets et partager ainsi leur expérience avec le reste des entrepreneurs présents.

«Les rencontres entreprises organisées par inwi et la CFCIM s’installent aujourd’hui comme un rendez-vous phare de la transformation digitale dans notre pays. Pour inwi, il est important de renforcer sa présence dans chaque région, de rencontrer les acteurs économiques et de rendre cette transformation numérique plus concrète et plus accessible pour eux. Le format adopté cette année, beaucoup plus axé sur les ateliers de travail, permettra à des dizaines d’entreprises de sortir de cet événement avec une feuille de route concrète et un début de plan d’action à mettre en œuvre en compagnie de nos experts dans les régions. En tant qu’opérateur digital global, accompagner les entreprises nationales dans la réussite de leur transformation numérique fait partie de notre responsabilité», explique Ouassim Laaroussi, directeur Marketing Entreprises à inwi.